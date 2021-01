Corsair MP600 Core et MP600 PRO HydroX SSD refroidis à l'eau.



Les listes de Newegg indiquent que Corsair est prêt avec le MP600 Core et le MP600 PRO HydroX, dont ils déclarent la sortie plus tard dans la journée. Le MP600 Core est un SSD M.2 NVMe qui est une variante économique du MP600 PRO. Construit dans le format M.2-2280, le lecteur tire profit de la norme PCI-Express 4.0 x4, mais contrairement au MP600 PRO, il utilise une mémoire flash NAND QLC. Le lecteur utilise le contrôleur Phison PS5016-E16 tout comme le MP600 original, mais remplace sa mémoire flash TLC NAND par une mémoire QLC. Les taux de transfert séquentiels proposés vont jusqu'à 4950 Mo/s en lecture et 3700 Mo/s en écriture, jusqu'à 380 000 IOPS 4K en lecture et 580 000 IOPS 4K en écriture.















Le MP600 PRO HydroX, d'autre part, est une variante haut de gamme du MP600 PRO qui est livré avec un bloc d'eau monté en usine que vous connectez à votre boucle de refroidissement liquide de bricolage. Il utilise la même combinaison du dernier contrôleur Phison PS5018-E18 avec flash NAND 3D TLC, et offre les mêmes performances sur papier, avec jusqu'à 7000 Mo/s en lecture séquentielle, jusqu'à 6550 Mo/s en écriture séquentielle, jusqu'à 660 000 IOPS 4K en lecture aléatoire, et jusqu'à 800 000 IOPS 4K en écriture aléatoire. Le MP600 Core et le MP600 PRO HydroX devraient être lancés en même temps que le MP600 PRO original, dans le courant de la semaine. Le MP600 Core et le MP600 PRO HydroX sont tous deux disponibles dans les magasins internationaux de Newegg, le MP600 PRO HydroX de 2 To étant vendu 459 Dollars , et le MP600 Core de 2 To 323.90 euros .



NEWEGG