MSI lance officiellement ses cartes mères Intel série 500 pour les processeurs Rocket Lake-S.



Début 2021, MSI, une marque de cartes mères qui allait devenir leader, avait annoncé le lancement prochain des dernières plates-formes de la série Intel 500. Après quelques semaines d'attente, le 27 janvier, les cartes mères MSI Intel série 500 sont officiellement lancées.



Comme l'annonce officielle de MSI l'a mentionné, toutes les cartes mères MSI série 500 équipées de processeurs Intel Core de 11e génération prennent en charge le PCIe 4.0, et toutes les cartes mères Wi-Fi Z590 disposent d'au moins un réseau local 2,5G et de la dernière solution Wi-Fi 6E qui s'étend à un spectre de 6 GHz, offrant une expérience utilisateur remarquable lors de la diffusion en continu, des jeux et même du travail à domicile.







Toute la série MSI Z590 a été dotée d'un système d'alimentation VRM amélioré. Le MEG Z590 GODLIKE dispose de 20 phases directes avec un SPS de 90 A, tandis que le MEG Z590I UNIFY dispose de 8 phases directes avec un SPS de 90 A. Pour les autres cartes mères de la série MEG, elles seront dotées de 16 phases avec 90 A SPS et d'un dispositif d'alimentation miroir.



De plus, les cartes mères MSI Z590 sont construites avec au moins 6 couches de cuivre épaissi de 2oz. Pour une transmission plus fiable des circuits, les cartes mères MEG ATX allant jusqu'à 8 couches, et les MEG Z590I UNIFY auront 10 couches. Pour offrir une meilleure expérience de jeu, toutes les cartes de la série MSI Gaming sont des cartes de niveau serveur. Comme le dit le slogan de MSI : "Made for gamers and creators". MSI joint toujours le geste à la parole.



Pour la connectivité, l'ensemble des cartes mères MSI Z590 adopte le Lightning USB 20G, connu sous le nom d'USB 3.2 Gen2x2, capable de fournir des vitesses de transfert jusqu'à 20 Gbps via le port de type C. Les 4 ports Thunderbolt embarqués dont la vitesse de bande passante atteint 40 Gbps sont exclusifs à la série MEG, prenant en charge six dispositifs en guirlande. La prise en charge d'un affichage de 8K maximum et la spécification USB 4.0 sont un grand avantage pour les créateurs.



De plus, Dragon Center est entièrement mis à jour en MSI Center, qui applique une nouvelle conception d'interface utilisateur et des fonctions avancées. Dans MSI Center, les utilisateurs peuvent trouver Sound Tune, qui permet de l'activer en un clic. Le MEG Z590 GODLIKE et le MEG Z590 ACE sont équipés de l'Audio Boost 5 HD qui adopte le nouveau processeur audio ALC 4082 et le codec ESS. Grâce à ces améliorations matérielles et logicielles, les utilisateurs peuvent profiter d'un son propre et de qualité.



Alors que les toutes nouvelles apparences des cartes mères MSI sont dévoilées en public, la plupart veulent se plonger dans les spécifications et les performances. La série 500 de MSI a été complètement mise à jour par rapport à la dernière génération, et elle en vaut la peine. Avant que nous puissions jeter un coup d'œil sur les cartes mères actuelles, voici des détails pour tous ceux qui sont intéressés.



L'empereur dans le royaume - MEG







Combinant des spécifications puissantes et des conceptions esthétiques, la série MSI MEG est le fantastique art que tous les utilisateurs invétérés aimeraient collectionner. Le premier à entrer en scène est la MEG Z590 ACE, qui présente un aspect noir classique décoré d'un or doux.



Voici les détails de la conception. En plus du couvercle en aluminium, la MEG Z590 ACE est équipé d'un dissipateur thermique VRM, d'un caloduc et d'un coussin thermique pour abaisser la température autour de l'unité centrale, et les quatre emplacements M.2 sont tous recouverts de M.2 Shield Frozr. Sur le dessus du PCB, un tampon d'inductance dédié couvre les MOSFETs ainsi que les inductances.



Plus remarquable encore, MSI met à niveau la plaque thoracique de la MEG Z490 ACE en plaque arrière en aluminium. La gamme de couverture est élargie et comprend la plupart des parties du dos pour dissiper efficacement la chaleur. Après avoir effectué des tests internes, les températures des plaques avant et arrière de la MEG Z590 ACE peuvent chuter respectivement de 21 % et 15,8 %, et celles de la MEG Z590 GODLIKE de 27 % à l'avant et de 16 % à l'arrière, ce qui prouve que les solutions de dissipation de la chaleur de MSI fonctionnent bien.







Conformément aux spécifications, toutes les séries MEG sont équipées de la dernière version du Wi-Fi 6E, et les cartes mères MEG ATX ont quatre emplacements M.2 et une double connectique à 8 broches. De plus, les cartes Thunderbolt 4 et Audio Boost 5 HD sont exclusivité de la série MEG.



Quant aux MEG Z590 GODLIKE, MEG Z590 UNIFY et MEG Z590I UNIFY, elles devraient arriver sur le marché dans les prochains jours.



Le changeur de jeu dans le monde - MPG







Alors que les séries MPG font leur apparition, les apparences branchées attirent l'attention des joueurs. MSI s'intéresse de près aux séries MPG, comme le design ondulé du dissipateur thermique VRM et la barre de volume M.2 Shield Frozr, qui donnent une impression de style. La MPG Z590 GAMING FORCE est même la première carte mère noire violette au monde. Le design de la barre de volume cache notamment des œufs de Pâques. Pouvez-vous les trouver ?



MPG Z590 GAMING CARBON WIFI et MPG Z590 GAMING FORCE sont les premiers lots à apparaître sur le marché. Tous deux sont équipés d'un système d'alimentation 16 Duet Rail avec 75 A SPS qui offre une expérience de jeu incroyable. En outre, les cartes mères MSI MPG ATX ont trois emplacements M.2 avec M.2 Shield Frozr et Lightning USB 20G. Posséder la série MSI MPG vous permettra sans aucun doute de vous démarquer.



Le sniper dans ce combat - MAG







Dérivée des couleurs militaires, la série MSI MAG est composée de noir graphite, de bleu pacifique et de vert minuit. Les amateurs de MAG peuvent choisir les couleurs en fonction de leurs préférences. En plus de la variété d'apparence, les cartes mères MSI MAG Z590 ont un système d'alimentation de 14 Duet Rail avec DrMOS et un design de dissipateur de chaleur étendu, qui peut maintenir de hautes performances. En outre, MAG Z590 TOMAHAWK WIFI dispose d'incroyables solutions réseaux, à la fois Wi-Fi 6E et Intel 2.5G LAN.



Le talent en affaires - PRO







Les apparences noires mates avec les designs linéaires des cartes mères MSI Z590 PRO s'accordent avec vos bureaux ou vos pièces, et ne sont jamais démodées. Les cartes mères de la série MSI PRO sont conçues pour être utilisées par tout le monde, dans les affaires comme au quotidien. La Z590-A PRO et la Z590 PRO WIFI ont un système d'alimentation à 12 Duet Rail avec DrMOS ; pour dissiper la chaleur, les deux ont un design de dissipateur de chaleur étendu ainsi que le Frozr AI Cooling, un système de contrôle de température intelligent.



Les températures des circuits imprimés avant et arrière peuvent diminuer de 18% et 26%.*1 Il est également impressionnant que la Z590 PRO WIFI soit équipée de la dernière solution Wi-Fi 6E au cas où les utilisateurs en auraient besoin dans un avenir proche.



