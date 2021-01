ASUS nous propose : Les ASUS GeForce RTX 3070 et RTX 3060 Ti Megalodon.



ASUS prépare la nouvelle gamme de cartes graphiques Megalodon. Esthétiquement, ces cartes ressemblent un peu à la ROG Strix, mais elles sont probablement placées sous la série TUF Gaming, avec des refroidisseurs et des plaques arrière en métal qui laissent la place à des cartes en plastique.















Les refroidisseurs conservent les ventilateurs Axial-Tech, qui ventilent un dissipateur thermique plus léger que celui des cartes ROG Strix. Le PCB semble être similaire aux cartes de la série DUAL de la société, avec des entrées d'alimentation PCIe à 8 broches pour le RTX 3060 Ti, et éventuellement des connecteurs supplémentaires pour le RTX 3070. Il est très probable qu'ASUS ne vende la série Megalodon que sur le marché chinois.



VIDEOCARDZ