ANANDTECH nous propose le test du : AMD RYZEN 9 5980HS Cezanne.







Depuis l'introduction par AMD de son tout nouveau noyau Zen 3 pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau, la mise en œuvre pour les ordinateurs portables et les utilisateurs mobiles est attendue avec impatience. En une seule génération, sur le même processus de fabrication, AMD a extrait +19% de performance supplémentaire par horloge (nous avons vérifié), donc pour tout système dont la puissance est limitée, une performance supplémentaire est souvent très bien accueillie. AMD a annoncé sa nouvelle famille de processeurs Ryzen 5000 Mobile au début de l'année, avec des processeurs de 15W à 45W+ dans le pipeline, et les premiers systèmes mobiles arrivant sur le marché en février. AMD nous a envoyé un exemple de pointe du Ryzen 5000 Mobile pour l'examen d'aujourd'hui, le Ryzen 9 5980HS de 35W, tel qu'il est contenu dans le ASUS ROG Flow X13.



Ryzen 5000 Mobile : Huit cœurs Zen 3 et Vega 8 Graphics







Pour ceux qui n'ont pas compris l'annonce originale il y a quelques semaines, voici un récapitulatif de la famille Ryzen 5000 Mobile ainsi que les points clés de l'annonce.



La série de processeurs Ryzen 5000 Mobile est une mise à niveau par rapport à la série de processeurs Ryzen 4000 Mobile de l'année dernière. AMD a co-conçu ces deux familles de processeurs afin de réutiliser des éléments clés de la conception de la puce, permettant une mise sur le marché rapide et un cycle de mise à niveau plus rapide pour les partenaires fabricants d'ordinateurs portables (OEM) d'AMD, comme Dell, HP, Lenovo, et d'autres. La principale différence entre les deux processeurs que la plupart des utilisateurs rencontreront est que le nouveau matériel utilise huit des derniers cœurs de processeurs Zen 3 d'AMD, ce qui constitue une mise à niveau par rapport aux huit cœurs Zen 2 de l'année dernière. Le point fort est l'augmentation de +19% des performances brutes lorsque l'on compare les deux à la même fréquence.



Sous le capot, il y a encore quelques changements clés qui intéresseront les passionnés. Le nouveau modèle Zen 3 à 8 cœurs partage un cache L3 combiné de 16 Mo, qui permet à n'importe lequel des huit cœurs d'accéder au cache complet, réduisant ainsi la latence de la mémoire principale (de 4 Mo à 16 Mo) par rapport au modèle précédent qui comportait deux groupes de quatre cœurs Zen 2, chacun avec 4 Mo de cache.



Le nouveau processeur a une taille de 180 mm2, contre 156 mm2 de la dernière génération, mais il tient toujours dans le même socle. Il contient 10,7 milliards de transistors, contre 9,8 milliards auparavant. Cela signifie une diminution effective de la densité des transistors, bien que nous sachions que les cœurs Zen 3 sont légèrement plus grands que les cœurs Zen 2, et que des mesures de sécurité supplémentaires ont été ajoutées (plus d'informations à ce sujet à la page suivante).



Les utilisateurs peuvent être contrariés par le fait que la nouvelle gamme de processeurs ne comporte que des graphiques Vega 8, identiques à ceux de l'année dernière. Cependant, une partie de la réutilisation du silicium vient ici, permettant à AMD d'arriver sur le marché en temps voulu. La conception du Vega 8 de la génération précédente avait déjà permis d'augmenter considérablement l'efficacité et la fréquence, et cette fois-ci, nous obtenons un autre +350 MHz sur le haut de gamme. Les utilisateurs qui souhaitent voir l'ADNR dans un processeur mobile devront peut-être attendre plus longtemps. La stratégie de réutilisation d'AMD pourrait se prêter à un changement de CPU d'une génération, de GPU de la suivante - nous devrons attendre et voir.



Il y a d'autres changements de SoC, que nous aborderons plus loin dans cette revue.



La famille Ryzen 5000 Mobile est divisée en deux grandes gammes de produits, mais les deux gammes utilisent le même silicium sous-jacent. Au sommet se trouvent les processeurs traditionnels de la série H de 45 W, destinés aux ordinateurs portables de productivité. Pour cette génération, AMD associe les pièces traditionnelles de 45 W à une gamme de modèles "HS" de 35 W, optimisés pour des conceptions plus efficaces - ce sera la deuxième génération de processeurs de classe "HS" de 35 W d'AMD. AMD introduit également une nouvelle gamme de processeurs "HX" de 45 W et plus qui permettra aux partenaires d'AMD de co-concevoir des solutions pour ordinateurs portables AMD à hautes performances et/ou overclockables.







Lorsque le HS a été introduit l'année dernière avec le Ryzen 4000 Mobile, il s'agissait d'un produit co-conçu en partenariat avec AMD-OEM uniquement, nécessitant l'approbation d'AMD pour y avoir accès. Cette année, cependant, ils semblent faire partie de la pile complète, ce qui indique peut-être que la demande pour ces conceptions HS a été plus élevée que prévu.







Les nouveaux modèles HX sont là pour permettre des jeux haut de gamme, des stations de travail et des systèmes de remplacement des ordinateurs de bureau, ainsi que pour permettre aux vendeurs de fournir sur le marché des ordinateurs portables overclockables avec un refroidissement suffisant. Les ordinateurs portables overclockables ne sont pas un concept nouveau (Intel le fait depuis un certain temps), mais il semble que les partenaires d'AMD aient demandé des pièces plus puissantes afin de permettre ce marché sur AMD. Le TDP officiel pour ces processeurs est de 45+ W, ce qui montre que les partenaires peuvent ajuster les valeurs du TDP soutenu au nord de 45 W si nécessaire, probablement jusqu'à 65 W selon les besoins. Dans le passé, si les OEM voulaient suivre cette voie, ils devaient construire un châssis portable capable de supporter un processeur de bureau.



Il y a une légère déviation par rapport à la série H régulière, en ce sens qu'il n'y a pas de processeur Ryzen 9 standard "H". Le Ryzen 7 5800H se situera au sommet de ce marché particulier, mais la façon dont ces systèmes de numérotation fonctionnent signifie que le Ryzen 7 possède toujours les huit cœurs complets et des graphiques intégrés rapides. Dans ce cas, le Ryzen 9, qui ne comporte que des modèles HS et HX, est sans doute destiné à des conceptions plus "spécialisées".



AMD fait la publicité du Ryzen 9 5980HS comme étant le meilleur processeur pour les performances de jeux portables, tandis que le Ryzen 9 5980HX est "le meilleur processeur mobile pour les jeux". Dans le cadre de la documentation du jour du lancement, AMD présente le Ryzen 9 5980HS comme ayant un score de 600 pts dans le Cinebench R20, ce qui le placerait au même niveau de performance que les processeurs Zen 3 d'AMD, de classe bureautique. Nous n'avons pas tout à fait obtenu 600 points dans cette étude avec le R9 5980HS (nous avons obtenu 578 points).



Les processeurs traditionnels de 15 W, utilisés pour les ordinateurs portables ultra-minces et légers, font partie de la série Ryzen 5000 Mobile U. AMD permet l'utilisation d'un certain nombre de pièces avec des cœurs Zen 3 mis à jour, mais introduit également plusieurs processeurs basés sur l'ancienne conception Zen 2, bien qu'avec des mises à jour.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



ANANDTECH