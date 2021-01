Spécifications des processeurs K-Model Rocket Lake ont fait surface.



Les yeux aiguisés de Videocardz ont repéré ou récupéré les spécifications des processeurs K-Model Rocket Lake qui doivent être mis sur le marché en mars. Cela signifie toutes les spécifications de fréquence pour la onzième génération de processeurs de bureau : le Core i9-11900K, i7-11700K, et i5-11600K.



Les Core i9 11900K et 11700K ont 8 cœurs et 16 threads, 16 Mo de cache L3. Le i9-SKU est caractérisé par son horloge de boost plus élevée de 5,3 GHz. Le 11700K atteint un turbo boost de 5,0 GHz au maximum. Le i5-11600K est livré avec 6 cœurs et 12 threads, et dispose de 12 Mo de cache L3. La vitesse maximale de l'horloge de boost de l'hexacore est de 4,9 GHz. Tout cela est conforme aux fuites que nous avons constatées il y a quelques mois. Les puces Rocket Lake-S utilisent le nouveau jeu de puces Intel 500, mais elles seront rétrocompatibles avec certaines cartes mères haut de gamme basées sur le jeu de puces Intel 400. Une nouvelle carte mère est nécessaire si vous souhaitez bénéficier d'une carte PCIe x8 DMI et d'une USB 3.2 Gen 2x2 (20G).



Les horloges de boost s'alignent largement sur celles de Comet Lake, cependant, l'horloge de base de chaque variante est inférieure de 200 MHz à celle de son prédécesseur respectif. Il est probable qu'Intel doive maintenir le TDP en ligne. Ce TDP est listé à 125Watts, cependant, nous connaissons l'effet brumeux des états PL2, ils peuvent fonctionner à 250 Watts vraisemblablement pendant une minute.







La capture d'écran qui a fait l'objet de la fuite semble provenir de MSI. Il s'agit vraisemblablement d'une présentation des cartes mères de la série 500. Intel n'a pas encore révélé les spécifications finales, cette information est susceptible d'être modifiée à tout moment.



Voici le récapitulatif de la gamme :







VIDEOCARDZ