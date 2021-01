Les utilitaires NVIDIA Broadcast 1.1 et FrameView 1.2 publiés.



A l'occasion de la sortie, hier, des nouveaux GPU mobiles GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU et GeForce RTX 3080 Laptop GPU (microarchitecture Ampere) que l'on devrait retrouver rapidement dans environ 70 PC portables pour joueurs et PC de création de contenu, NVIDIA a publié de nouveaux drivers graphiques GeForce Game Ready 461.40, RTX Enterprise (Quadro) et Studio Driver mais pas seulement puisque plusieurs applications ont aussi été mises à jour comme le GeForce Experience 3.21 avec support du Whisper Mode 2.0 ainsi que les utilitaires Broadcast 1.1 et FrameView 1.2.







Un impact sur les performances moindres avec Broadcast 1.1



Sortie en septembre dernier, l'application NVIDIA Broadcast remplace et améliore l'ancienne solution RTX Voice qui permet de rendre les communications vocales plus claires en supprimant le bruit de fond sur le micro de la webcam. Par ailleurs, Broadcast permet également d'agir sur le flux vidéo de la webcam et propose le cadrage automatique sur l'utilisateur (Auto Frame) ainsi que le floutage voire la suppression de l'arrière-plan de l'image (Virtual Background).



Dans la nouvelle version 1.1 (1.1.0.20) de Broadcast qui vient de voir le jour, il est bien évidemment question du support des GPU RTX 30 mobiles mais aussi de quelques autres améliorations. De nouveaux profils ont été ajoutés pour l'effet de suppression du bruit de fond (Noise Removal) capté par le microphone. Un profil permet notamment de détecter automatiquement et d'éliminer les miaulements et autres aboiements de nos chers animaux de compagnie !



Concernant l'onglet Camera, un mode Performance a été ajouté afin de réduire l'impact de Broadcast et de sa fonction (Virtual Background) sur les performances du système. Le nombre de FPS devrait donc moins diminuer dans les jeux que ce que l'on peut constater actuellement avec le mode Quality par défaut.



À noter d'ailleurs qu'il est maintenant possible d'agir sur le flux de la caméra pour modifier par exemple la luminosité et le contraste. Pour finir, dans Broadcast 1.1, NVIDIA indique avoir réduit la barre supérieure de l'application pour offrir une prévisualisation de la caméra de plus grande taille.



Le benchmark FrameView également actualisé



Outre Broadcast, NVIDIA propose une nouvelle version 1.2 du benchmark gratuit FrameView sorti durant l'été 2019 et qui permet de mesurer les performances graphiques d'un ordinateur dans la majorité des jeux basés sur les API DirectX 9/10/11/12, OpenGL et Vulkan.



L'application se présente sous la forme d'une petite interface de configuration qui permet par exemple de spécifier quelles métriques on souhaite mesurer et le répertoire où enregistrer les résultats mais aussi sous la forme d'un petit panneau latéral qui s'affiche directement en surimpression dans les jeux dans un coin de l'écran et qui permet de surveiller les différentes valeurs en temps réel. À noter que FrameView ne fonctionne pas qu'avec les cartes NVIDIA GeForce mais aussi avec toutes les autres solutions graphiques du marché (AMD, Intel).



La mise à jour 1.2 de FrameView est désormais compatible avec les écrans haute résolution et affiche la fréquence de fonctionnement de la mémoire vidéo. Mais FrameView 1.2 apporte surtout plusieurs améliorations pour les ordinateurs portables à commencer bien entendu par le support des nouveaux GPU mobiles RTX 30 Series. L'utilitaire peut également maintenant surveiller de nouveaux paramètres énergétiques spécifiques aux PC portables et à leur batterie comme le pourcentage de charge de la batterie, le taux de décharge de la batterie (W), la capacité actuelle de la batterie (Wh) et la capacité totale de la batterie (Wh).



À voir s'il est vraiment pertinent d'avoir toutes ces informations durant une partie mais on peut bien sûr désactiver certaines de ces métriques dans l'interface du FrameView.



Téléchargement pour Windows 10



- Application NVIDIA Broadcast 1.1.0.20 : Cliquez ICI,

- Application NVIDIA FrameView 1.2 : Cliquez ICI.



