THE G-LAB nous propose un nouveau casque Gamers : Le KORP Vanadium (Version Noir).



















Casque Gaming ultra confortable et full RGB !



Le Korp Vanadium a été conçu pour le confort et l’immersion, le tout associé à un look blanc glossy. Son système de son Xtra Bass vous plongera au cœur du jeu pour restituer avec précision les sons du jeu. Son rétroéclairage RGB lui confère un look 100% gaming.



Des basses explosives !



Le Système de son X-Tra bass du Korp Vanadium est ultra-immersif car chaque action est amplifiée par le système de basses. Ajustez facilement le son et coupez le micro directement sur la télécommande.



Un confort immédiat



Avec son système de double arceau, le Korp Vanadium s’adapte à la forme de votre tête pour un maximum de confort ! Les mousses à mémoire de forme sont recouverts d’un tissu e-sport qui laisse passer l’air pour procurer un confort durable pendant de longues parties.



Un micro précis !



Equipé d’un micro unidirectionnel, le micro du Korp Vanadium se concentre sur l’essentiel : votre voix. La communication devient claire et limpide pour vous donner un véritable avantage en jeu.



Un look 100% gaming !



Son rétroéclairage RGB respirant du plus bel effet met en valeur le glossy white du Korp Vanadium.



Son cable USB sert à alimenter le RGB et son cable Jack sert pour l’audio. Il est donc compatible avec les PC, les principales consoles.



MUTLIPLATEFORME



Compatible PC, PS4, Nintendo Switch (selon les jeux), Xbox One, Smartphones & Tablettes



Voici la fiche technique :







Il sera disponible dans le courant du mois de février 2021.



Le prix est de : 39.90 euros.



