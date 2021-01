GIGABYTE lance une carte graphique : La Radeon RX 6900 XT AORUS MASTER.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de matériel de jeu haut de gamme, a annoncé aujourd'hui la sortie de nouvelles cartes graphiques AMD Radeon RX 6900 XT dotées de l'architecture de jeu AMD RDNA 2. Les cartes graphiques AORUS Radeon RX 6900 XT MASTER 16G et Radeon RX 6900 XT GAMING OC 16G sont conçues pour offrir une fréquence d'images ultra élevée et un jeu en 4K.



La carte graphique AORUS MASTER est dotée d'un système de refroidissement recouvert de MAX, d'un écran LCD avec vue sur les bords et de RGB Fusion 2.0. Elle est recommandée pour les amateurs qui veulent des performances optimales, un affichage personnalisable et un éclairage RVB coloré. La carte graphique GAMING OC est dotée du système de refroidissement WINDFORCE et de la technologie RGB Fusion 2.0, ce qui en fait le meilleur choix pour les joueurs performants.







Le système de refroidissement couvert par le MAX comporte trois ventilateurs à pales uniques avec une conception à griffes de vent et une rotation alternée pour fournir un flux d'air optimal sur l'ensemble du dissipateur de chaleur. La surface de dissipation de la chaleur du dissipateur est plus grande que celle de la génération précédente.



Une plaque de cuivre plus grande et sept caloducs composites permettent à la chaleur du GPU et de la VRAM de se dissiper rapidement. Couplées à la technologie de refroidissement de l'écran de GIGABYTE, les ailettes de dissipateur étendues permettent à l'air de passer à travers, formant un système de dissipation de chaleur extrêmement efficace pour assurer un fonctionnement stable.



Un puissant écran LCD est intégré sur le côté de la carte graphique, qui peut être réglé en mode enthousiaste, en mode texte, en mode image ou en mode GIF. Avec le logiciel GIGABYTE, les joueurs peuvent afficher toutes sortes de contenus, ou régler l'écran en mode CHIBI Time pour profiter des changements du logo du petit faucon toutes les heures.



RGB Fusion 2.0 permet aux joueurs non seulement de régler les effets d'éclairage de l'ensemble de la carte graphique et de l'écran LCD, mais aussi de synchroniser l'éclairage avec d'autres appareils AORUS. AORUS MASTER est également doté d'un revêtement de PCB de qualité aérospatiale, d'un double BIOS avec un mode de fonctionnement silencieux et de composants certifiés ULTRA DURABLE. Il est recommandé aux amateurs qui veulent des performances de jeu de 4k avec un éclairage RVB coloré.



Le système de refroidissement GIGABYTE WINDFORCE 3X comprend trois ventilateurs à pales uniques, une rotation alternée, une grande plaque de cuivre touchant directement le GPU, des caloducs en cuivre composite et des ventilateurs actifs 3D qui fonctionnent ensemble pour assurer une dissipation efficace de la chaleur. Le ventilateur central tourne en sens inverse pour optimiser le flux d'air pour la dissipation de la chaleur, permettant ainsi des performances plus efficaces. Ces technologies de refroidissement maintiennent la carte graphique à basse température en permanence, ce qui permet d'obtenir des performances plus élevées et plus stables.



Les ventilateurs WINDFORCE utilisent un nano-lubrifiant à base de graphène, qui peut prolonger la durée de vie du ventilateur de 2,1 fois, offrant ainsi une durée de vie proche de celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux. La fusion RGB 2.0 permet aux utilisateurs d'ajuster la couleur des lumières et divers effets spéciaux et de se synchroniser avec d'autres appareils AORUS. Grâce à ses composants certifiés ULTRA DURABLE, sa technologie de refroidissement avancée et son éclairage RVB personnalisé, GAMING OC est le meilleur choix pour les joueurs performants.



Les cartes graphiques GIGABYTE utilisent une alimentation multiphasée, offrant une protection contre les surchauffes et un équilibrage de charge pour chaque MOSFET et permettant au MOSFET de fonctionner à une température plus basse. Les selfs et condensateurs certifiés ULTRA DURABLE offrent d'excellentes performances et une durée de vie plus longue du système.



La plaque arrière métallique renforce non seulement la structure globale de la carte graphique, mais empêche également la carte de se plier ou de s'endommager. Pour offrir une meilleure expérience à l'utilisateur, les cartes graphiques AORUS offrent aux clients une garantie de 4 ans (nécessite un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat) afin qu'ils puissent profiter des jeux et créer du contenu sans aucun souci.



