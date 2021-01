INTEL XE HPC : Pris en photo.



Raja Koduri, SVP d'Intel pour l'architecture, le graphisme et les logiciels, a tweeté la première image du module multi-puces du processeur scalaire Xe HPC, avec son grand IHS éteint. Il révèle deux grandes matrices logiques principales construites sur le procédé de fabrication du silicium de 7 nm d'une fonderie tierce. Le processeur Xe HPC sera destiné aux applications de supercalcul et d'AI-ML. Les puces logiques principales devraient donc être de grandes matrices d'unités d'exécution, réparties sur ce qui semble être huit grappes, entourées de composants auxiliaires tels que des contrôleurs de mémoire et des PHY d'interconnexion.







Il semble qu'il y ait deux types de mémoire sur le Xe HPC. Le premier type est constitué de piles HBM (de la génération HBM2E ou HBM3), servant de mémoire principale à grande vitesse ; l'autre type est pour l'instant un mystère. Il pourrait s'agir soit d'une autre classe de DRAM, servant un composant de traitement série sur la matrice logique principale ; soit d'une mémoire non volatile, comme la 3D XPoint ou la NAND flash (probablement la première), fournissant un stockage rapide et persistant à proximité des matrices logiques principales. Il semble y avoir quatre piles de classe HBM par puce logique (donc 4096 bits par puce et 8192 bits par paquet), et une puce de cette mémoire secondaire par puce logique.



TWITTER (RadjaOnTheEdge)