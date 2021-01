Genesis Gaming annonce des haut-parleurs de bureau : Les Helium 300BT ARGB.



Les haut-parleurs modernes ne sont pas seulement une source de son, mais aussi un élément de la décoration intérieure. Les haut-parleurs Genesis Helium 300BT ARGB s'inscrivent dans cette tendance, offrant non seulement un son puissant, mais aussi des possibilités de personnalisation.



Les Genesis Helium 300BT ARGB sont des haut-parleurs stéréo, qui peuvent être connectés à un ordinateur par câble ou sans fil grâce à l'interface Bluetooth. Le fabricant l'a équipé d'un éclairage LED ARGB, et l'utilisateur en a le contrôle total. Les LED qui entourent les membranes fonctionnent avec les systèmes d'éclairage des fabricants de cartes mères les plus populaires. La liste de compatibilité comprend, sans s'y limiter, Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion et Aura Sync.















Les Genesis Helium 300BT ARGB ont une finition carbone, selon les tendances actuelles. En ce qui concerne le système, les haut-parleurs utilisent la technologie Bass Reflex, qui permet à l'utilisateur de configurer le volume et les niveaux de basse indépendamment avec les cadrans appropriés. A côté d'eux, sur le panneau latéral, vous trouverez des connecteurs RCA et mini-jack 3,5 mm, ainsi que des boutons qui contrôlent le mode de travail et l'éclairage. Il y a également un bouton de mode éco (ECO).



Spécification technique :



- RMS : 24 W (2 x 12 W),

- Fréquence : 100 Hz - 20 kHz,

- Communication : filaire (mini-jack 3,5 mm), RCA, communication sans fil (Bluetooth),

- Ports : son (mini-jack 3,5 mm, RCA), USB (éclairage ARGB),

- Dimensions : 200 x 85 x 105 mm.



La longueur du cordon :



o Entre les haut-parleurs : 135 cm,

o Puissance : 135 cm.



La puissance du système est de 24 W avec une fréquence de 100 Hz - 20 kHz qui se traduit par une grande qualité de son. Les haut-parleurs Genesis Helium 300BT ARGB sont déjà disponibles sur le marché.



Les acheteurs potentiels doivent s'attendre à un prix d'environ 74.99 euros.



TECHPOWERUP