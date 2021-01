BIOSTAR nous propose deux nouvelles cartes mères : Les Z590GTA et B560GTQ.



BIOSTAR, un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui le lancement de ses nouvelles cartes mères RACING séries Z590GTA et B560GTQ conçues pour fonctionner avec les derniers processeurs Intel 11e génération Rocket Lake-S.







Approuvées par de nombreux utilisateurs comme l'une des meilleures marques de cartes mères sur le marché, les cartes mères de la série RACING de BIOSTAR ont toujours été le premier choix des joueurs et des créateurs de contenu pour leur style et leur durabilité. BIOSTAR perpétue l'héritage de sa série RACING avec la toute nouvelle RACING Z590GTA et les nouvelles cartes mères RACING B560GTQ. Les deux cartes mères sont conçues avec de nouveaux éléments de conception mis à jour pour être très performants en matière de dissipation thermique, ce qui améliore considérablement les performances globales et la durée de vie du système.











Basées sur les derniers chipsets Z590 et B560 d'Intel, les cartes mères RACING Z590GTA et RACING B560GTQ de BIOSTAR sont élégantes et raffinées. En accord avec la fière étiquette RACING de BIOSTAR, les nouvelles cartes mères de la série RACING sont conçues avec un nouveau look. La RACING Z590GTA est disponible dans un format ATX complet tandis que la carte mère RACING B560GTQ est conçue dans un format Micro-ATX.











Arrivant sur le marché avec une toute nouvelle palette de couleurs noires, accentuées par le bleu et le gris, les nouvelles cartes mères de la série RACING sont équipées du tout nouveau langage de conception Armor Gear de BIOSTAR, tout comme les cartes mères de la série VALKYRIE de BIOSTAR, conçues pour être à la fois fonctionnelles et agréables à l'œil. Les deux cartes mères utilisent le nouveau design de dissipateur thermique à ailettes qui améliore considérablement sa capacité de refroidissement.

Grâce à un refroidissement actif et à une conception de base entièrement en cuivre qui peut améliorer l'efficacité de l'alimentation électrique, les cartes mères de la série RACING sont capables de réduire la température globale de 29,1% et de prolonger considérablement la durée de vie et la qualité du système.



Les caractéristiques favorites des fans, comme la LED ROCK ZONE et le logiciel VIVID LED DJ, qui sont les technologies d'éclairage RGB propriétaires de BIOSTAR, offrent aux utilisateurs une capacité de style intelligent ajoutant cette personnalisation supplémentaire à l'expérience de l'utilisateur.



En ce qui concerne l'alimentation électrique et les fonctions de sécurité, la carte mère RACING Z590GTA utilise des fonctions telles que la conception exclusive de BIOSTAR pour l'alimentation 14 phases, l'utilisation de condensateurs solides durables de 20 000 heures et des fonctions telles que des connecteurs d'alimentation résistants, ce qui la rend extrêmement sûre contre les accidents électriques. En outre, la technologie PWM numérique de BIOSTAR garantit que tous les composants de la carte mère sont alimentés en énergie stable avec des performances transitoires plus rapides, ce qui ajoute une durabilité et une longévité supplémentaires au système.



En comparaison, la carte mère RACING B560GTQ est alimentée par une conception d'alimentation 12 phases avec des condensateurs durables de 10K heures extrêmement efficaces pour fournir une alimentation stable à tous les composants électriques avec une durabilité de longue durée. La carte mère RACING B560GTQ est également équipée de la technologie Digital PWM et de la technologie 2.5Guard exclusive à BIOSTAR, tout comme son grand frère, qui protège largement les composants connectés contre les surtensions électriques.



La carte mère RACING Z590GTA est conçue pour faire fonctionner une mémoire DDR4 double canal sur 4 emplacements DIMM avec un support allant jusqu'à 128 Go et une capacité allant jusqu'à 5000+(OC). En outre, des caractéristiques comme PCIe 4.0 ajoutent une polyvalence supplémentaire à la carte mère, offrant la meilleure plate-forme pour prendre en charge les dernières cartes graphiques Nvidia ou AMD qui permettent des performances graphiques à haut taux de rafraîchissement.



Le RACING B560GTQ est également capable d'installer jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 et d'augmenter la vitesse d'horloge jusqu'à plus de 4000. De plus, le RACING B560GTQ possède également le dernier port PCIe 4.0 capable de faire fonctionner les cartes graphiques les plus récentes et les plus performantes du marché avec facilité, même avec son plus petit facteur de forme Micro-ATX par rapport au RACING Z590GTA de taille plus importante pour l'ATX complet.



Le port PCIe M.2 4.0 est la technologie de stockage préférée des nouvelles cartes mères de la série RACING. Des fonctions supplémentaires telles que l'USB 3.2 GEN2x2 permettent de créer un taux de transfert de données extrêmement efficace pour des transferts de fichiers plus rapides entre différents systèmes, ce qui est très avantageux pour les créateurs de contenu afin d'améliorer leur efficacité au travail.



BIOSTAR a réussi à fournir une vaste option de connectivité en ce qui concerne les entrées/sorties arrière, car les deux cartes mères ont une configuration similaire avec tous les éléments essentiels, avec des caractéristiques comme 2 ports d'antenne WIFI conçus pour prendre en charge le WiFi 6 et un seul port LAN 2,5 GbE alimenté par le chipset Realtek RTL8125B, tous deux conçus pour fournir à l'utilisateur une connectivité Internet rapide et sans entrave. En outre, les deux cartes mères sont équipées d'un seul port clavier/souris PS/2 prêt à prendre en charge tous les dispositifs d'entrée de type ancien.



1 port USB 3.2 (Gen2x2) de type C, 2 ports USB 3.2 (Gen2), 3 ports USB 3.2 (Gen1) et 2 ports USB 2.0 sont les connexions USB fournies sur le panneau arrière d'E/S des deux cartes mères.



Les nouvelles cartes mères RACING Z590GTA et RACING B560GTQ sont équipées d'un seul port HDMI 2.0 capable de produire des graphiques 4K à 60Hz d'une clarté cristalline grâce à la puissance des derniers processeurs Intel 11e génération et sont complétées par un seul port DisplayPort ainsi qu'un port DVI-D supplémentaire.

3 ports de sortie audio sont disponibles dans les nouvelles cartes mères de la série RACING avec la technologie audio ALC1220 capable de fournir un son haute définition 7.1 canaux.



Pour conclure, les nouvelles cartes mères de la série RACING de BIOSTAR sont le choix parfait pour les joueurs et les créateurs de contenu, avec le style et la grâce d'une véritable championne des cartes mères de milieu de gamme. La RACING Z590GTA et la RACING B560GTQ ajoutent stabilité et durabilité à tout système avec une tonne de fonctionnalités complémentaires offrant aux utilisateurs une expérience immersive, qu'il s'agisse de jeu ou de création de contenu.



Voici les fiches techniques :











