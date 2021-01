TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS Radeon RX 6800 STRIX OC.



Nous avons avec nous la carte graphique ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 OC, notre première carte graphique Radeon RX 6800 personnalisée après la pile de cartes RX 6800 XT que nous avons croquée. Alors que ses grandes soeurs, la RX 6800 XT et la RX 6900 XT, monopolisent une grande partie de l'attention du public de bricoleurs pour des jeux 4K UHD fluides, la RX 6800 est un peu un outsider. À un prix de départ de 580 dollars, AMD est convaincu que le RX 6800 surpassera le GeForce RTX 3070, qui démarre à 500 dollars. ASUS monte d'un cran en donnant à ce GPU son traitement ROG STRIX le plus performant. La carte est basée sur un design de carte similaire à celui du RX 6800 XT ROG STRIX (refroidi par air), ce qui signifie qu'il y a beaucoup de muscles de refroidissement pour apprivoiser la RX 6800 déjà plus froid.







La Radeon RX 6800 a un mandat intéressant pour son prix : offrir des performances de jeu maximales à 1440p tout en étant parfaitement capable de jouer en 4K UHD avec des paramètres raisonnablement élevés. Le RTX 3070 est annoncé par NVIDIA pour battre le RTX 2080 Ti, et AMD prétend que le RX 6800 bat le RTX 3070. Cela signifie que vous avez affaire à une puissance graphique importante dès le départ. Le RX 6800 est basé sur la nouvelle architecture graphique RDNA2 d'AMD, qui équipe également les dernières consoles de jeu, telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S. L'architecture répond à toutes les exigences de DirectX 12 Ultimate, qui comprend le raytracing en temps réel standardisé sous DirectX Raytracing. Le raytracing est une technologie extrêmement gourmande en ressources de calcul, qui requiert une puissance de calcul énorme et un matériel à fonction fixe. L'un des effets secondaires est l'augmentation considérable de la puissance de calcul des GPU de dernière génération, ce qui augmente considérablement les performances des graphiques 3D matricielles conventionnels.



La Radeon RX 6800 est taillé dans le silicium "Navi 21" de 7 nm ; les RX 6800 XT et RX 6900 XT sont basés sur et comportent 60 des 80 unités de calcul RDNA2, ce qui se traduit par 3 840 processeurs de flux, 60 accélérateurs de rayons, 240 TMU et 96 ROP. Le sous-système de mémoire est le même que celui du RX 6900 XT, avec 16 Go de mémoire GDDR6 16 Gbps au standard JEDEC le plus rapide sur une interface mémoire de 256 bits de large. C'est déjà beaucoup plus rapide que la mémoire de 14 Gbps dont le RTX 3070 est équipé, sans parler du double de la taille de la mémoire, mais AMD a poussé les choses un peu plus loin dans le domaine de la bande passante mémoire en déployant 128 Mo de cache L3 super rapide à l'exécution qu'il appelle Infinity Cache. Ensemble, cette solution mémoire offre une bande passante théorique de pointe de 2 To/s.



ASUS ajoute de la valeur au RX 6800 en lui donnant la dernière génération de sa solution de refroidissement ROG STRIX DirectCU III, qu'elle a lancé avec la série GeForce RTX 30. Il est équipé d'un grand dissipateur thermique à ailettes en aluminium qui est ventilé par un trio de ventilateurs Axial-Tech. Comme le refroidisseur est plus long que le PCB, le flux d'air du troisième ventilateur le traverse. L'ASUS RX 6800 STRIX OC est également équipé d'un overclock d'usine très pratique, le GPU pouvant atteindre 2190 MHz au lieu des 2105 MHz de référence. La carte ASUS est vendue au prix de 700 dollars, et vous pouvez actuellement la trouver sur eBay pour environ 1 000 dollars.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP