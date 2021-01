Arctic annonce le ventilateur P12 Slim PWM PST à faible encombrement : 120 mm, 15 mm d'épaisseur.



ARCTIC, un des principaux fabricants de refroidisseurs et de composants pour PC à faible bruit, présente le P12 Slim PWM PST - un nouveau ventilateur pour les boîtiers HTPC, les SFF et les mini-PC. Avec une profondeur d'installation de seulement 15 mm, ce ventilateur de 120 mm est idéal pour une utilisation dans des boîtiers compacts. L'espacement limité peut rendre l'installation du ventilateur difficile. C'est pourquoi ARCTIC a élargi sa gamme de ventilateurs avec le P12 Slim PWM PST. Ce ventilateur est conçu pour une pression statique élevée, ce qui le rend également parfaitement adapté à une utilisation sur les refroidisseurs et les radiateurs de CPU.







La vitesse de rotation du P12 Slim PWM PST est comprise entre 300 et 2100 tours/minute et est contrôlée par le signal PWM. Le contrôle synchrone et à bruit réduit de plusieurs ventilateurs est facilement possible grâce à la technologie de partage PWM (PST). Le nouveau moteur ARCTIC à magnétisation sinusoïdale contribue également au bon fonctionnement du P12 Slim PWM PST, qui réduit les oscillations de commutation au minimum.







L'anneau magnétique néodyme-fer-bore de dernière génération installé abaisse la température de la bobine et permet d'économiser l'énergie. Cela rend le ventilateur particulièrement efficace. Sa durée de vie est également particulièrement longue, grâce à une température de moteur inférieure de 10 °C combiné à un palier lisse à faible frottement. Le P12 Slim PWM PST est couvert par une garantie de 10 ans.







Le prix est de : 9.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP