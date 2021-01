NOBLECHAIRS nous propose : La Elder Scrolls Online Edition Gaming Chair Design.



Bethesda Softworks est le gardien de certaines des franchises les plus reconnues dans le domaine des jeux d'argent. Grâce à leur partenariat avec noblechairs, deux des plus importantes ont été mises en valeur par un ensemble de sièges de jeu de haute qualité. Aujourd'hui, les partenaires dévoilent leur dernière création, une chaise qui, à l'instar des modèles Fallout et DOOM, sera bientôt disponible chez les détaillants du monde entier.







La chaise de jeu HERO, The Elder Scrolls Online® Edition - ou ESO Edition pour faire court - s'inspire et utilise des éléments esthétiques de la franchise primée et de l'ESO elle-même. Parmi ces éléments figurent le sceau Ouroboros, instantanément reconnaissable, cousu dans l'appui-tête, ainsi que le logo ESO complet sur le dossier. Avec sa livrée or et noire, et plus que de simples indices de l'iconographie emblématique de la série, ce fauteuil est le compagnon idéal pour vos aventures en Tamriel et au-delà.







Cette toute nouvelle variante est basée sur le modèle HERO de noblechairs, un modèle déjà très apprécié pour son haut niveau de qualité et de confort. L'édition 2018 a remporté notre Premium Award, et le fabricant allemand et ses conceptions de base n'ont fait que se renforcer entre-temps.



Les principales caractéristiques :



- Support lombaire intégré et réglable,

- Élargissement du dossier et de la surface d'assise,

- Conception ergonomique,

- Posture assise hautement configurable,

- Accoudoirs 4D réglables,

- Base en aluminium,

- Matériaux supplémentaires de première qualité, notamment une structure en acier durable, un rembourrage en mousse froide et la certification DIN EN 1335 des chaises de bureau,

- Cuir PU durable de première qualité, d'une épaisseur de 1,5 mm,

- Roulettes en nylon avec revêtement en polyuréthane.







La pièce maîtresse de l'édition de l'ESO doit cependant être le dossier du fauteuil, qui comprend les images du Lion, du Dragon et de l'Aigle de l'Alliance de Daggerfall, du Pacte Ebonheart et du Dominion d'Aldmeri respectivement. Chacune d'entre elles est méticuleusement brodée pour un look unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui s'imposera sur n'importe quel live stream dans lequel elles seront présentées.







L'annonce faite aujourd'hui par les présidents de noble et Bethesda arrive avant l'événement Elder Scrolls Online 2021 Global Reveal, qui sera diffusé en direct ce soir à 22 heures GMT sur twitch.tv/Bethesda. Gates of Oblivion, le dernier chapitre de l'aventure de l'ESO, doit être dévoilé et l'édition de l'ESO pourrait bien aussi faire ses débuts en direct. Soyez à l'écoute pour avoir une chance de gagner l'une des premières au monde.



La chaise de jeu HERO de noblechairs - The Elder Scrolls Online Edition sera disponible chez les détaillants du monde entier plus tard dans l'année. La liste complète des fonctionnalités et les prix suivront à l'approche de la date officielle de sortie. Vous trouverez de plus amples informations sur le site noblechairs.com/ESO, où vous pouvez également manifester votre intérêt.



VORTEZ