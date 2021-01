Support du Whisper Mode 2.0 dans le GFE 3.21 pour les RTX 30 Laptop.



En marge des drivers GeForce Game Ready 461.40 WHQL, NVIDIA propose une importante mise à jour de l'application GeForce Experience.



Comme souvent, ce GFE 3.21.0 ajoute la compatibilité avec plusieurs jeux supplémentaires mais cette fois, leur nombre est vraiment conséquent. Ce sont pas moins de 38 jeux de plus qui supportent maintenant les technologies Ansel et Freestyle respectivement pour faire des captures d'image et personnaliser le rendu graphique des jeux. On apprend également l'ajout de 58 profils Optimal Playable Settings (OPS). Ces derniers permettent d'appliquer automatiquement les meilleurs réglages 3D au niveau du pilote pour chaque jeu sans que l'utilisateur n'ait besoin de passer des heures à choisir les meilleurs paramètres.



Par ailleurs, le GFE 3.21.0 corrige des failles de sécurité et reprend les améliorations déjà proposées dans les deux versions beta 3.20.5.76 (GameStream HDR) et 3.20.5.83 (Reflex Latency Analyzer pour la souris Logitech PRO X SUPERLIGHT).



Mais le changement principal de cette mise à jour concerne à n'en pas douter la compatibilité avec les GPU GeForce RTX 30 Series (Ampere) pour PC portables qui ont été annoncés aujourd'hui à savoir les puces GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU et GeForce RTX 3080 Laptop GPU. C'est plus exactement leur fonctionnalité Whisper Mode 2.0 qui est prise en charge.



Apparu dans le GFE 3.8 durant l'été 2017 pour les cartes mobiles GeForce GTX 10 Series, le Whisper Mode permet de limiter les performances de la carte graphique et donc les nuisances sonores qui en découlent et qui peuvent être particulièrement pénible sur un PC portable.



La version 2.0 du Whisper Mode se destine exclusivement aux nouvelles cartes portables RTX 30 toujours dans l'optique de réduire le niveau acoustique de leur système de refroidissement mais pas seulement puisqu'elle agit maintenant également sur les performances du processeur central (CPU) et donc sur sa température mais aussi sur les vitesses de rotation des différents ventilateurs du système ce qui permet d'avoir une incidence bien plus importante sur le bruit général dégagé par la machine. NVIDIA précise que le Whisper Mode 2.0 utilise des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) pour contrôler ces différents éléments et pour trouver le meilleur compromis entre bruit et performances graphiques sans vraiment donner plus de détails.







Nouveaux jeux compatibles Ansel et Freestyle :



- Amnesia : Rebirth,

- Assassin's Creed Valhalla,

- Call of Duty Black Ops Cold War,

- Crossfire HD,

- Cyberpunk 2077,

- DiRT 5,

- DRAGON QUEST XI S,

- Edge of Eternity,

- Empire of Sin,

- Enlisted,

- Eternal Return : Black Survival,

- Fault,

- FIFA 21,

- Football Manager 2021,

- Forza Horizon 4,

- Godfall,

- Immortals Fenyx Rising (demo),

- Immortals Fenyx Rising,

- Medieval Dynasty,

- Need for Speed : Hot Pursuit Remastered,

- Path Of Wuxia,

- Phasmophobia,

- Port Royale 4,

- Pumpkin Jack,

- QQ Dance,

- Ready Or Not,

- RIDE 4,

- Second Extinction,

- Soda Dungeon 2,

- Spellbreak,

- Spelunky 2,

- Star Renegades,

- Surgeon Simulator 2,

- Teardown,

- The Medium,

- Watch Dogs : Legion,

- Xuan-Yuan Sword VII,

- Yuan Shen (Genshin Impact).



Nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS) :



- Age of Empires II : Definitive Edition,

- Amnesia : Rebirth,

- Assassin's Creed Valhalla,

- Baldur's Gate 3,

- Battlewake,

- Call of Duty : Black Ops Cold War,

- CAPTAIN TSUBASA : RISE OF NEW CHAMPIONS,

- CRSED : F.O.A.D,

- Crusader Kings III,

- Cyberpunk 2077,

- Desperados III,

- Dragon Quest XI - Echoes of an Elusive Age Definitive Edition,

- Eastern Exorcist,

- eFootball PES 2021,

- Empire of Sin,

- Empyrion - Galactic Survival,

- Enlisted,

- Eternal Return : Black Survival,

- Fault,

- FIFA 21,

- Football Manager 2021,

- Genshin Impact,

- Ghostrunner,

- Godfall,

- Grounded,

- Gunfire Reborn,

- Immortals Fenyx Rising,

- Iron Harvest,

- Madden NFL 21,

- Mafia : Definitive Edition,

- Medieval Dynasty,

- Mortal Shell,

- NBA 2K21,

- Need for Speed Hot Pursuit Remastered,

- Path of Wuxia,

- Phasmophobia,

- POPULATION : ONE,

- Port Royale 4,

- Pumpkin Jack

- Ready Or Not,

- Riftbreaker,

- Scavengers,

- Second Extinction,

- Serious Sam 4,

- Soda Dungeon 2,

- Spellbreak,

- Spelunky 2,

- Star Renegades,

- STAR WARS : Squadrons,

- Surgeon Simulator 2,

- Teardown,

- The Walking Dead : Saints & Sinners,

- The Wind Road,

- Tony Hawk Remaster,

- Wasteland 3,

- Watch Dogs : Legion,

- Xuan-Yuan Sword VII,

- Yakuza : Like a Dragon.



Application NVIDIA GeForce Experience 3.21.0.33 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



