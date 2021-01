CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le KOLINK Void X ARGB.



Voici le Void X, le prochain cas de la populaire série Void de Kolink. Le Void X possède un panneau avant saisissant, avec une paire de panneaux triangulaires à miroirs, accentués par une paire de bandes LED ARGB, ce qui donne un boîtier esthétiquement agréable. Le Void X dispose également d'un support matériel impressionnant, avec notamment un support de radiateur double, un support de GPU vertical, un support de carte mère E-ATX et bien plus encore !















Les caractéristiques de l'ARGB Kolink Void X en un coup d'œil :



- Double ARGB triangulaire avec miroirs sur le panneau avant,

- Une paire de bandelettes ARGB accentuant le panneau avant,

- Ventilateur PWM arrière de 120 mm préinstallé avec éclairage RGB adressable numériquement,

- Possibilité de synchronisation avec le logiciel de la carte mère fournie en standard,

- Panneau latéral en verre trempé pour une vue dégagée de l'intérieur,

- Conçu pour les cartes mères E-ATX/ATX/Micro-ATX-/Mini-ITX,

- Support de GPU vertical à double fente - câble élévateur vendu séparément,

- Support pour radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et 240 mm en haut,

- Panneau E/S avec 2x USB3.0, 2 x USB2.0, HD Audio,

- Cartes graphiques prises en charge jusqu'à 360 mm, refroidisseurs de CPU jusqu'à 175 mm et alimentations ATX pleine taille.



Kolink Void X : combiner l'esthétique et les options de refroidissement



Le Kolink Void X ARGB est livré avec un ventilateur ARGB PWM de 120 mm installé à l'arrière. Les bandes de LED ARGB avant, ainsi que le ventilateur arrière, peuvent être contrôlés via la connexion au connecteur 5VDG à 3 broches de votre carte mère en utilisant le logiciel de la carte mère concerné, ou via l'interrupteur de réinitialisation/RGB sur le panneau d'E/S.



Outre le ventilateur préinstallé, il y a de la place pour installer 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 de 140 mm à l'avant et 2 de 120 mm/140 mm sur le toit. Les utilisateurs sont également libres d'installer un radiateur de 360 mm à l'avant, ainsi qu'un radiateur de 240 mm sur le toit. Un panneau latéral en verre trempé montre votre système construit avec style, avec une ventilation des deux côtés du panneau avant.



Le Kolink Void X : orienté vers le matériel



L'intérieur est entièrement noir, avec un linceul d'alimentation qui ne fait qu'ajouter à l'aspect lisse et discret. Derrière le linceul, les utilisateurs trouveront de la place pour une paire de disques durs de 3,5 pouces dans la cage prévue à cet effet. Il est également possible d'installer des disques SSD de 2,5 pouces ici ou à côté de la carte mère. Le plateau de la carte mère et le capot du bloc d'alimentation offrent tous deux de nombreuses ouvertures pour une gestion optimale des câbles, avec un espace de gestion des câbles allant jusqu'à 24 mm. Sous le boîtier se trouve un filtre à poussière amovible adapté à une alimentation ATX pleine grandeur.



Les cartes graphiques peuvent mesurer jusqu'à 36 cm de long et les refroidisseurs de CPU jusqu'à 17,5 cm de haut. En outre, le panneau d'E/S situé à l'avant possède une paire de ports USB3.0 de type A ainsi que deux ports USB2.0, HD-Audio, Mic et un bouton de réinitialisation/RVB.



Voici la fiche technique :









Il est déjà disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 82.90 euros.



CASEKING