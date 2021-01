ASRock lance le Mini PC Jupiter X300 1-liter.



Le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de petits PC, ASRock, est fier d'annoncer la sortie du mini PC compact Jupiter X300. Ce produit prend en charge les processeurs AMD Ryzen de la série 4000G et jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-3200 MHz rapide. Il offre ainsi des performances décentes pour une large gamme d'utilisations professionnelles et de divertissement à domicile. Le Jupiter X300 offre une extensibilité parfaite avec une taille de seulement 1L, un emplacement SSD PCIe Gen3 Ultra M.2 (2280), une baie pour disque dur SATA 6 Gb/s de 2,5 pouces et un emplacement M.2 Key-E pour module Wi-Fi.



















La connectivité de l'ASRock Jupiter X300 Mini PC comprend deux ports USB de type C, six connecteurs USB de type A ainsi que trois sorties d'affichage simultanées qui comprennent DisplayPort, HDMI et D-Sub. Ainsi, l'ASRock Jupiter X300 Mini PC offre aux utilisateurs une productivité et une flexibilité pour tous les scénarios. En outre, le Jupiter X300 est également disponible avec le modèle équipé de la fonction DASH LAN et TPM pour les solutions d'entreprise.



TECHPOWERUP