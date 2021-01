NVIDIA nous propose les GeForce en version 461.40 WHQL.



NVIDIA a publié la dernière version des pilotes GeForce Game Ready.



Les pilotes ajoutent l'optimisation pour "The Medium", y compris la prise en charge du raytracing RTX et du DLSS.







Les pilotes prennent également en charge les cartes graphiques "Ampere" de la série Mobile GeForce RTX 30. Parmi les problèmes corrigés avec cette version, on trouve des plantages de jeu et un HUD cassé avec "X4 : Foundations" sur les GPU RTX de la série 30 ; des plantages de jeu pour les jeux basés sur le moteur de jeu RE2 en mode DirectX 11 ; un plantage de l'application "Error 707" avec DaVinci Resolve ; un gel de l'application avec l'accélération GPU MPE dans Adobe Premiere Pro ; un problème de distorsion des couleurs dans les réunions Zoom avec NVENC activé ; des plantages aléatoires avec "Detroit : Become Human" ; et des bégaiements et des retards lors des lancements de jeux dans Steam VR.



Support pour :



- Comprend la prise en charge des ordinateurs portables GeForce RTX 30 Series (RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060).

- Prend en charge The Medium, un nouveau jeu d'aventure et d'horreur qui utilise le ray-tracing et notre technologie NVIDIA DLSS qui accélère les performances.



Problèmes corrigés dans cette version :



- [X4 : Fondations] [Vulcain] : Le jeu pourrait planter sur les GPU de la série GeForce RTX 30. [3220107]

- [X4 : Fondements] [Vulcain] : Le HUD dans le jeu est cassé. [3169099]

- Les jeux utilisant le moteur RE2 peuvent se bloquer en mode DirectX 11 [200686418].

- [DaVinci Resolve] : L'erreur 707, le plantage de l'application ou l'instabilité de l'application peuvent se produire. [3225521]

- [Adobe Premiere Pro] : L'application peut se bloquer lors de l'utilisation de l'accélération GPU du moteur de lecture Mercury (CUDA). [3230997/200686504]

- [Zoom] [NVENC] : Les couleurs des images vidéo de la webcam sur l'extrémité réceptrice de Zoom peuvent sembler incorrectes. [3205912]

- [Detroit : Become Human] : Le jeu s'écrase au hasard. [3203114]

- [Jeu de la RV à la vapeur] : Le bégaiement et le décalage se produisent au lancement d'un jeu (sans qu'aucun outil de surveillance du matériel GPU ne fonctionne en arrière-plan) [3152190].

- [Credo de l'assassin Valhalla] : Le jeu peut s'interrompre aléatoirement après une longue période de jeu [200679654].

- Le filtre de la caméra de diffusion NVIDIA peut être suspendu. [200691869]

- [Zoom] : Le navigateur chromé clignote avec l'application Zoom. [200695072]

- Le PC [G-SYNC] [Surround] [série RTX 30] peut redémarrer lorsqu'il active le NVIDIA Surround avec GSYNC activé sur les PU de la série RTX 30. [3202303]



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



NVIDIA