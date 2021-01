Cougar présente la gamme Auric de blocs d'alimentation modulaires.



Cougar a lancé aujourd'hui la gamme Auric de blocs d'alimentation modulaires haut de gamme destinés aux ordinateurs de bureau de jeu du segment des performances. Disponible dans des capacités de 650 W et 750 W, la série Auric offre un ensemble de fonctionnalités assez haut de gamme, notamment un rendement 80 Plus Gold, un câblage entièrement modulaire, un ventilateur éclairé par des LED RGB et un mode semi-sans ventilateur contrôlable par l'utilisateur. En appuyant sur un interrupteur, le bloc d'alimentation peut être réglé pour maintenir un silence complet jusqu'à 40% de la charge. Un autre interrupteur permet de basculer les préréglages de l'éclairage RGB (dont un mode sombre). L'éclairage peut être synchronisé avec le reste de votre éclairage via une entrée RVB à 4 broches.



















Sous le capot, les alimentations de la série Cougar Auric sont dotées d'un rail simple +12 V conforme à la dernière spécification ATX12V v2.53, d'un PFC actif, d'un convertisseur résonant LLC, d'une commutation CC-CC et d'une protection contre les sur/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Les modèles 650 W et 750 W offrent tous deux deux un EPS 4+4 broches, sept puissances SATA, trois Molex et un ATX 24 broches. Le modèle 650 W offre quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches, tandis que le modèle 750 W en offre six.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP