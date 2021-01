TEAM GROUP INC développe la prochaine génération de DDR5 SO-DIMM.



TEAMGROUP, marque mondiale leader dans le domaine de la mémoire, continue de marquer de son empreinte la prochaine génération de mémoire DDR5. À la fin de l'année dernière, la société a annoncé qu'elle était entrée dans la phase de validation avec la collaboration des principaux fabricants de cartes mères. Au début de 2021, elle a fait une nouvelle percée. En prêtant attention aux besoins des utilisateurs non seulement d'ordinateurs de bureau mais aussi de portables et de mini-PC, TEAMGROUP a créé avec succès la mémoire DDR5 SO-DIMM et devrait être le premier à passer les tests de validation de la nouvelle plateforme d'Intel et d'AMD.



Les spécifications de la DDR5 SO-DIMM au stade précoce du développement ressemblent à celles de la version U-DIMM. Un seul module a une capacité de 16 GB et une fréquence de 4800 MHz, et les deux versions fonctionnent à la tension abaissée de 1,1 V. Pour les ordinateurs portables qui doivent rester mobiles pendant une longue période, cela permet de réduire sensiblement la consommation d'énergie et de prolonger la durée de veille. Le SO-DIMM DDR5 prend également en charge l'ECC sur puce, une fonction qui corrige automatiquement les erreurs sur un seul bit, ce qui améliore considérablement la stabilité du système. Les utilisateurs peuvent se réjouir de la commodité et de la tranquillité d'esprit que DDR5 apportera aux ordinateurs portables, aux mini-PC, aux NAS, et bien plus encore.







TEAMGROUP souligne que les spécifications de produits qu'il a publiées proviennent de produits développés avec succès, et il continuera à travailler en étroite collaboration avec les fabricants de cartes mères pour obtenir des spécifications plus élevées. L'entreprise espère fournir aux consommateurs un large éventail de spécifications et une compatibilité stable dès le début du lancement de ses produits. Grâce à sa stratégie de progrès technologique constant, TEAMGROUP est prêt à prendre la tête de la prochaine génération de modules de mémoire.



