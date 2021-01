AEROCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Cylon 3H.



AeroCool a présenté aujourd'hui le Cylon 3H, un refroidisseur de CPU à haut débit. Ce refroidisseur est doté d'un design en aluminium de type "C" à ailettes. Trois caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur sont en contact direct avec l'unité centrale à la base, transmettant la chaleur à travers un empilement d'ailettes en aluminium disposé le long du plan de la carte mère et ventilé par un ventilateur de 120 mm. Ce ventilateur est doté d'un éclairage RGB adressable par le biais d'un diffuseur en silicone autour de l'alésage de la roue. AeroCool affirme que le refroidisseur peut supporter des charges thermiques allant jusqu'à 125 W.



















Le ventilateur de 120 mm du Cylon 3H est équipé d'un palier hydraulique d'une durée de vie de 60 000 heures, d'un PWM à 4 broches pour sa fonction principale et d'un ARGB à 3 broches pour l'éclairage. Il tourne entre 600 et 1 800 tours/minute, poussant jusqu'à 60,8 CFM de débit d'air à une pression statique de 1,48 mm H₂O et à un niveau de bruit pouvant atteindre 24,3 dBA. Avec son ventilateur en place, le refroidisseur mesure 126 mm x 138 mm x 98 mm (LxPxH). Parmi les types de prises pour CPU pris en charge figurent AM4, LGA1200 et LGA115x.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP