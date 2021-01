EVGA permet la prise en charge des barres redimensionnables sur les cartes mères X299, Z590 et Z490.



EVGA a récemment publié de nouvelles mises à jour du BIOS pour ses cartes mères X299, Z590 et Z490 permettant la prise en charge de la fonction PCIe Resizable BAR. La BAR redimensionnable est une fonction optionnelle des spécifications PCIe qui permet au CPU d'accéder à plus de mémoire GPU, offrant théoriquement de meilleures performances. AMD a publié son implémentation de la fonction Resizable BAR avec Smart Access Memory sur les cartes graphiques Radeon RX série 6000.



NVIDIA a répondu en annonçant son intention d'ajouter la prise en charge de la BAR redimensionnable à ses cartes graphiques de la série RTX 30 à partir de la RTX 3060. Cette nouvelle mise à jour du BIOS pour les cartes mères Intel EVGA récentes vous permettra de profiter pleinement des dernières cartes graphiques. Lorsque nous avons testé la mémoire Smart Access d'AMD avec la Radeon RX 6800 XT, nous avons constaté une amélioration moyenne des performances de 2 %.







EVGA



Il y a une nouvelle mise à jour du BIOS pour la gamme EVGA X299, ajoutant le support des BARs redimensionnables ! Les cartes mères EVGA Z590, Z490 et X299 prennent en charge cette fonctionnalité.



