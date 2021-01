Cherry présente le Stream Desktop Combo.



CHERRY, l'un des principaux fabricants mondiaux de dispositifs de saisie informatique et de commutateurs pour claviers mécaniques, présente une autre nouveauté dans son portefeuille, qui combine un clavier éprouvé et populaire dans la variante sans fil avec une souris conviviale : le STREAM DESKTOP Set. Il combine toutes les caractéristiques du populaire STREAM KEYBOARD avec une liberté sans fil de 2,4 GHz et une souris à 6 boutons parfaitement adaptée.



Le nouveau set convient aussi bien pour une utilisation au bureau qu'à la maison. Comme pour tous ses produits, CHERRY a mis l'accent sur une facilité d'utilisation maximale : La souris et le clavier sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. Les boutons avant et arrière sur le côté de la souris sont particulièrement utiles dans le travail quotidien. Le produit peut également être idéalement adapté aux besoins de l'utilisateur : La résolution de la souris peut être ajustée en trois étapes jusqu'à 2 400 dpi, et le clavier comporte dix touches de bureau et multimédia.







D'autres ajustements aux besoins et préférences personnels peuvent être réalisés en utilisant le logiciel gratuit CHERRY KEYS. Après le téléchargement, quelques clics suffisent pour configurer le clavier et la souris selon les souhaits individuels.



Le son du silence



La technologie interne des ciseaux SX assure également une frappe précise et particulièrement silencieuse dans le bureau CHERRY STREAM. Ces caractéristiques ont également été intégrées dans le développement de la souris. Assortie à la frappe silencieuse du clavier, la souris inspire par ses boutons presque inaudibles. La nouvelle addition à la famille STREAM est donc le compagnon idéal pour un environnement de travail silencieux.



Visuellement, la variante sans fil ressemble au populaire CLAVIER CHERRY STREAM, comme deux petits pois dans une cosse. Le design simple mais élégant convient à de nombreux goûts et s'affiche partout, que ce soit au bureau ou à la maison. La souris est le compagnon idéal. Sa forme et sa taille ont été conçues pour que les mains de presque toutes les tailles se sentent à l'aise dessus.



Les LED intégrées dans la touche correspondante sont également très pratiques. Elles fournissent des informations lorsque la touche Caps Lock, Scroll, ou Num Lock est activée sur le clavier. De plus, ces LEDs clignotent lorsqu'il faut changer la pile. Cependant, cela n'arrive que très rarement sur le STREAM DESKTOP. Avec une durée de vie de la batterie allant jusqu'à 36 mois, l'ensemble sans fil est particulièrement durable.



Antidérapant dans toutes les positions



Une attention particulière a été accordée à la garantie d'une stabilité maximale de l'ensemble sans fil. Le clavier est doté de huit coussinets en caoutchouc à l'arrière, de pieds caoutchoutés et d'une plaque métallique intégrée. La souris est également stable et sûre dans la main. Grâce à ses propriétés de glissement optimales, même les utilisateurs les plus exigeants en auront pour leur argent.



Le respect des directives et des objectifs de qualité et environnementaux joue un rôle majeur, en particulier dans l'environnement de travail. L'ensemble de bureau porte le sceau GS "Sécurité testée". Il est donc conforme à toutes les directives et réglementations européennes pertinentes en matière de sécurité et d'ergonomie. Avec le prix "Blue Angel", le CHERRY STREAM DESKTOP contribue de manière positive à une approche responsable de notre environnement.



Le set CHERRY STREAM DESKTOP est disponible dès maintenant au prix de : 54.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP