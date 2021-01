Les sorties Netflix de la semaine #41.







Snowpiercer – saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Tandis que l’arrière fomente sa prochaine rébellion, Melanie, l’imperturbable concierge en chef, recrute le déclassé Layton pour l’assister dans une enquête préoccupante.



50m2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Cherchant à lever le voile sur son passé, un homme de main trahit un proche et adopte une nouvelle identité dans un petit quartier d’Istanbul.



Penguin Bloom



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Ravagée par les séquelles d’un terrible accident, une maman trouve enfin l’inspiration auprès d’une pie blessée recueillie par sa famille. Inspiré d’une histoire vraie.



June & Kopi



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Recueillie par un jeune couple, une chienne errante trouve vite sa place dans leur foyer, et découvre en leur pitbull le complice idéal.



‘Ohana ou le Trésor Caché



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : En vacances à Oʻahu pour l’été, un frère et une sœur de Brooklyn renouent avec leurs origines hawaïennes et leur famille en se lançant à la recherche d’un trésor perdu.



We Are, The Brooklyn Saints



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un programme de football américain pour les jeunes de Brooklyn leur offre un espace sain pour participer à des compétitions et apprendre des leçons qui les mèneront loin.



The Dig



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : À la veille de la Seconde Guerre mondiale, une veuve embauche un archéologue autodidacte pour sonder de mystérieux monticules, qui révèlent alors un secret stupéfiant.



VON GURU