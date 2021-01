ANANDTECH nous propose le test de la : ASUS ROG Strix X570-E.



Le socket AM4 d'AMD a été constante pendant toute la durée de vie de son processeur Ryzen, et les derniers processeurs Zen 3 sont les mieux adaptés à la gamme de cartes mères X570. Aujourd'hui, il est temps de voir ce que le milieu de gamme ASUS ROG Strix X570-E Gaming a à offrir. Parmi ses principales caractéristiques, citons Intel 2,5 GbE et Wi-Fi 6, avec double PCIe 4.0 x4 M.2, avec une connectivité USB 3.2 G2 en abondance. Le ROG Strix X570-E Gaming a l'air solide et nous l'examinons pour voir comment il se comporte.







ASUS ROG Strix X570-E Gaming Overview



Depuis qu'AMD a lancé sa puce X570 à l'été 2019, elle reste le fleuron de ses performances. Initialement lancé en même temps que les processeurs de la série Ryzen 3000, AMD a depuis dévoilé sa dernière série Ryzen 5000 basée sur Zen 3, et nous avons observé des fréquences allant jusqu'à 5 GHz lorsque nous avons testé nos processeurs. Le X570, qui prend en charge les processeurs des séries Ryzen 5000 et 3000, reste le chipset grand public phare d'AMD, avec un support PCIe 4.0 important grâce à ses emplacements PCIe sur toute la longueur et ses emplacements M.2. Pour les utilisateurs qui envisagent d'acheter un B550, le principal avantage de ce jeu de puces est le PCIe 4.0.



L'un des modèles lancés lors de l'annonce du X570 est le ASUS ROG Strix X570-E Gaming, donc même s'il est sorti depuis un certain temps, c'est une option populaire et nous avons voulu la tester. Représentant la série ROG Strix qui s'adresse au milieu de gamme, il s'attache à combiner l'esthétique moderne avec le RVB, les jeux de contrôleurs et les fonctionnalités haut de gamme. Le X570-E suit un design similaire à la grande majorité de ses modèles de marque Strix, avec des graffitis futuristes sur les dissipateurs, des LED RGB intégrées dans le couvercle du panneau arrière et des dissipateurs de chipset.







Comme d'autres modèles X570 de milieu de gamme, l'ASUS utilise un refroidissement actif pour son chipset, avec deux emplacements PCIe 4.0 x4 M.2 avec des dissipateurs de chaleur se ramifiant à partir du radiateur. Il utilise la totalité des ports SATA du jeu de puces, soit huit au total, et prend en charge les matrices RAID 0, 1 et 10. En ce qui concerne le PCIe, il dispose de trois emplacements PCIe 4.0 sur toute la longueur qui fonctionnent à x16, x8/x8 et x8/x8/+x4, avec deux emplacements PCIe 4.0 x1. La prise en charge de la mémoire est également impressionnante, avec une capacité maximale de 128 Go sur quatre emplacements de mémoire, et ce jusqu'à la DDR4-4400.



D'autres inclusions intéressantes viennent de la pile réseau, avec un Realtek 2.5 GbE et un module Intel Wi-Fi 6. Cela prépare la carte pour le moment où l'Ethernet 2,5 G sera normalisé, le 2,5 G étant appelé à devenir la norme à l'avenir. Elle comprend également un port Intel Gigabit Ethernet, avec un codec audio Realtek haut de gamme de marque ASUS, avec beaucoup d'USB 3.2 G2 également sur le panneau arrière. Il comprend sept ports USB 3.2 G2 de type A et un port USB 3.2 G2 de type C. Il offre également deux sorties vidéo sur le panneau arrière pour les utilisateurs qui prévoient d'installer l'un des APU d'AMD basés sur Ryzen, y compris la série 3000.



En ce qui concerne les performances, le ROG Strix X570-E Gaming se comporte superbement lors des tests de notre système. Il combine une bonne consommation d'énergie avec des temps de démarrage rapide dans Windows à partir d'une carte AM4 dans le test que nous avons vu, ainsi que la meilleure latence DPC que j'ai vue jusqu'à présent. Il est compétitif dans nos tests de CPU et de jeux par rapport aux autres modèles AM4 que nous avons testés.







L'overclocking est un autre élément de la performance, et le Strix X570-E Gaming est également performant dans ce domaine. Il dispose d'un contrôle VDroop serré avec une bonne sous-compensation dans la majorité de nos tests, les performances du POV-Ray augmentant au fur et à mesure que nous testons par incréments de 100 MHz sur le CPU. Nos tests VRM thermiques montrent également que l'ASUS fonctionne brillamment avec une alimentation 14 phases efficace mais solide pour le CPU (12+4) avec des étages de puissance décents tout au long et un solide dissipateur de chaleur qui garde les choses agréables et fraîches.



Lorsqu'il s'agit de recommander une carte mère AM4 à ce moment précis, le X570 est sans aucun doute le chipset phare, même si nous ne nous attendons pas à y voir d'autres générations de noyaux au-delà de Zen 3. Le X570-E d'ASUS ROG Strix Gaming a un prix de vente conseillé de 330 dollars, alors que la nouvelle variante B550 ne coûte que 280 dollars. Malgré un prix de 50 dollars, le X570-E Gaming a des capacités de stockage supérieures. Les utilisateurs cherchant à utiliser plusieurs SSD PCIe 4.0 auront certainement besoin du X570 pour y parvenir.



