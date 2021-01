ASUS nous propose un nouveau routeur : Le RT-AX89X.



La nouvelle ère du WiFi domestique



Le nombre croissant de dispositifs personnels et IdO connectés a entraîné une augmentation globale de la densité du réseau qui repousse les limites de la norme WiFi actuelle. La dernière norme 802.11ax offre des technologies d'avenir, une plus grande efficacité du réseau, des vitesses WiFi plus rapides, une plus grande couverture et une meilleure durée de vie des piles pour les appareils connectés, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience réseau nettement meilleur.











Warp-speed WiFi







Le RT-AX89X est un routeur WiFi 8x8 à double bande qui offre un QAM 1024 pour des connexions sans fil beaucoup plus rapides. Avec une vitesse totale de réseau d'environ 6000 Mbps - 1148 Mbps sur la bande 2.4GHz et 4804 Mbps sur la bande 5GHz - le RT-AX89X est jusqu'à 2.8X plus rapide que les routeurs 802.11ac 4x4 bi-bande.



Plus de ports LAN pour

Plus de commodité



Huit ports LAN Gigabit font du RT-AX89X la solution idéale si vous avez plusieurs appareils câblés, tels que des systèmes NAS, des PC et des commutateurs. Et si vous souhaitez organiser une fête LAN à la maison, RT-AX89X vous le permet.



Ultra-fast Wired Speed







Le RT-AX89X est équipé de deux ports 10G, un port Base-T et un port SFP+, ce qui signifie que les connexions 10G en fibre et en cuivre sont prises en charge. Capturez les vitesses annoncées par les FAI ou utilisez votre propre réseau LAN 10G entre les PC et le NAS.



Construit pour les ménages à appareils multiples



Grâce à une combinaison révolutionnaire des technologies OFDMA et MU-MIMO, la technologie 802.11ax offre une capacité et une efficacité réseau jusqu'à 4 fois supérieures dans les environnements à forte densité de trafic. Le WiFi 802.11ac de la génération précédente ne peut gérer qu'un seul appareil à la fois sur chaque canal du réseau, ce qui constitue une utilisation inefficace de la bande passante disponible. La prise en charge de l'OFDMA dans la norme WiFi 802.11ax divise chaque canal en petits sous-canaux, ce qui permet de regrouper les signaux de plusieurs appareils et de les transmettre simultanément, réduisant ainsi la latence pour une expérience WiFi plus fluide et plus réactive.



Un réseau sans fil aussi stable qu'un réseau câblé



Lorsque vous êtes loin de votre routeur, il est généralement peu pratique, voire impossible, de profiter de la stabilité d'une connexion réseau câblée. Grâce à des antennes spécialement conçues, RT-AX89X offre une large couverture et un signal stable, vous permettant de profiter d'une connexion fiable et fluide pour jouer ou travailler n'importe où dans votre maison.



Puissance extrême de 2,2 GHz à quatre cœurs







RT-AX89X est doté d'un processeur quadricœur haut de gamme de 2,2 GHz qui est plus puissant que de nombreux processeurs de bureau. Grâce à ses performances incroyables, RT-AX89X maximise le débit pour des performances réseau optimales, accélère les transferts de données par USB et bien plus encore.



Puissant système WiFi pour toute la maison.

Comme vous le souhaitez.



Dans la plupart des cas, votre RT-AX89X peut fournir une connexion WiFi fiable et fluide à chaque pièce de votre maison. Mais la couverture WiFi peut être affectée par de nombreux facteurs - la disposition des pièces, les matériaux de construction et même l'ameublement. ASUS AiMesh est une nouvelle fonction innovante de routeur qui résout ces problèmes : elle crée un réseau WiFi dans toute la maison en utilisant plusieurs routeurs ASUS. AiMesh est puissant, flexible et vous pouvez utiliser un mélange de modèles de routeurs ASUS - protégeant ainsi votre investissement ! AiMesh vous permet de gagner du temps grâce à un contrôle central et à une capacité d'itinérance transparente. AiMesh est le WiFi sur lequel vous pouvez compter - pour tous vos appareils, tout le temps !



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible sur les sites E-Commerces à partir du 28 janvier 2021.



Le prix sera de : 539.98 euros.



ASUS