GIGABYTE nous propose des nouvelles barrettes mémoires : Les AORUS RGB DDR4 OC memory Boost.



Gigaoctet a ajouté les modèles 3 733MHz et 3 333MHz à la mémoire DDR4 OC "AORUS RGB Memory" qui supporte la technologie Memory Boost. Et cette dernière est une nouveauté.



La mémoire overclocking DDR4 a une fonction "Memory Boost" qui peut augmenter l'horloge de fonctionnement de 66MHz, bien sûr en la combinant avec les cartes mères sélectionnées de la série GIGABYTE AORUS. Il est probable qu'un profil SPD supplémentaire se déclenche si un Gigaoctet est détecté comme fabricant.











Il s'agit d'une variante du modèle "AORUS RGB MEMORY 4400MHz 16GB" annoncé en mai 2020, et l'horloge de fonctionnement est de 3,733MHz (Intel : 18-22-22-42/AMD 20-26-26-46) et 3,333MHz (Intel). : 19-19-19-43/AMD 20-19-19-43). La capacité est de 8GBx2. Le dissipateur thermique a une fonction d'éclairage compatible avec "RGB Fusion 2.0", et le profil de la mémoire est conforme à Inte XMP 2.0. Les dimensions extérieures sont de 137,4 mm de largeur, 8,6 mm de profondeur et 39,8 mm de hauteur.



Le produit est fourni avec une garantie à vie.



THE GURU3D