CASEKING nous propose un nouveau ventirad CPU : Le ICEGIANTS ProSiphon Elite.



L'IceGiant ProSiphon Elite est un refroidisseur de CPU extrêmement puissant. Sa surface de contact particulièrement grande le rend adapté aux processeurs courants d'AMD et d'Intel ainsi qu'aux processeurs AMD Ryzen Threadripper. Le volume de livraison comprend quatre ventilateurs PWM de 120 mm montés en configuration push-pull sur le dissipateur et une pâte thermique très efficace de Thermal Grizzly.



















Les caractéristiques du refroidisseur de CPU IceGiant ProSiphon Elite en un coup d'oeil :



- Refroidisseur d'unité centrale haute performance avec la technologie brevetée ProSiphon,

- Fourni avec quatre ventilateurs PWM de 120 mm,

- Livré avec une pâte thermique Grizzly Kryonaut très efficace dans la boîte,

- Compatible avec les modules de RAM jusqu'à 48 mm de hauteur,

- Convient aux processeurs communs d'Intel et d'AMD (y compris Threadripper).



IceGiant ProSiphon Elite : refroidisseur de CPU haut de gamme



La technologie brevetée ProSiphon est responsable de la capacité de refroidissement épique de l'IceGiant ProSiphon Elite. Les canaux entre les ailettes sont remplis d'un liquide non conducteur. Grâce à l'effet thermosiphon, le liquide circule dans la boucle fermée du refroidisseur du processeur. Quatre ventilateurs PWM de 120 mm poussent efficacement l'air à travers les ailettes de refroidissement.



L'IceGiant ProSiphon n'a pas de pompe, il n'y a donc pas de bruit de fonctionnement supplémentaire. Le refroidisseur de CPU est capable de maintenir les températures des processeurs de bureau les plus puissants à un niveau bas, y compris les CPU Threadripper. La livraison comprend différents supports de montage pour les puces grand public et HEDT d'AMD et d'Intel, ainsi qu'une seringue de pâte thermique Thermal Grizzly Kryonaut.



Attention ! : L'IceGiant ProSiphon Elite n'est pas adapté à une utilisation avec du métal liquide.



Voici la fiche technique :







Le prix est de : 184.90 euros.



CASEKING