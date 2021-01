CORSAIR nous propose un nouveau SSD NVMe : Le MP600 PRO Gen4.



Le Corsair MP600 PRO Gen4 (CSSD-F1000GBMP600PRO) a récemment été repéré sur Amazon Allemagne avant d'être abattu. Le MP600 PRO est le successeur du MP600 SSD de Corsair, équipé du contrôleur SSD PCIe 4.0 PS5018-E18 de deuxième génération de Phison et offrant des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu'à 7000 Mo/s et 6850 Mo/s respectivement. Il s'agit là d'améliorations générationnelles très significatives par rapport aux vitesses de lecture/écriture déjà fulgurante annoncées pour le MP600, à savoir 4950 Mo/s et 4250 Mo/s.











Le lecteur est également répertorié comme ayant une garantie de 3 600 TBW, ce qui est probablement le cas pour le modèle 2 TB. Ces nouveaux SSD PCIe 4.0 de deuxième génération approchent les limites de l'interface PCIe 4.0 x4 qui offre des vitesses maximales de ~8000 Mo/s. Il convient également de noter que ces améliorations de performance offrent des avantages pratiques très limités à l'utilisateur final dans des cas d'utilisation typiques par rapport à un disque NVMe PCIe 3.0 de base.



Le prix et la disponibilité du lecteur n'ont pas été publiés, mais nous attendons que Corsair annonce officiellement le lecteur prochainement.



TWITTER (Momomo US)