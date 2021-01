EK Water Blocks présente le refroidisseur de CPU : Le EK-AIO 280 D-RGB.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, étend sa gamme de produits All-In-One avec le très attendu EK-AIO 280 D-RGB. Suite au succès de l'EK-AIO D-RGB qui se décline en trois tailles différentes, le dernier EK-AIO 280 D-RGB a été présenté pour la première fois lors de l'événement EK EXPO Reloaded Livestream. Elle est destinée aux clients qui attendaient avec impatience la version radiateur 280 mm combiné à deux ventilateurs Vardar S D-RGB de 140 mm.



Cette solution tout-en-un est simple à utiliser et facile à installer, avec des performances de refroidissement de premier ordre et un éclairage D-RGB entièrement personnalisable. L'EK-AIO est une solution idéale pour tous ceux qui souhaitent bénéficier de tous les avantages du refroidissement par liquide sans avoir à effectuer toute la maintenance qu'il peut apporter.



L'EK-AIO à double ventilateur avec un radiateur de 280 mm est le modèle polyvalent idéal pour les boîtiers de taille standard. La surface du radiateur est suffisamment grande pour lutter contre n'importe quelle unité centrale classique du marché et dispose même d'une marge suffisante pour l'overclocking. Un EK-AIO doté de telles capacités de refroidissement peut soit fournir une configuration PC super-silencieuse, soit aider à exploiter les performances supplémentaires d'un processeur overclocké.















La pompe robuste de type SPC assure un débit de liquide de refroidissement suffisant à travers une structure dense d'ailettes en cuivre, offrant des performances optimales pour sa catégorie de produits AIO actuellement sur le marché. Un carter de pompe de grande taille indique la qualité de la pompe qui promet un fonctionnement souple et silencieux et une grande durabilité. Le couvercle givré de la pompe agit comme un parfait diffuseur de lumière pour les LED D-RGB adressables intégrées.



Un radiateur en aluminium de haute qualité de 27 mm d'épaisseur avec une densité de 19 ailettes par pouce assure un refroidissement efficace. L'épaisseur, ou mieux encore, la minceur du radiateur font que l'EK-AIO est compatible avec la majorité des cas courants. L'élégant radiateur noir, tout en étant mince, est également utilisé efficacement puisque le noyau du radiateur a presque la même épaisseur que le corps extérieur du radiateur.



Ventilateurs EK-Vardar S 140ER



Les ventilateurs adressables Vardar D-RGB inclus sont des ventilateurs de refroidissement à haute pression statique, conçus et construits principalement pour l'utilisation de radiateurs avec des systèmes de refroidissement par liquide. La conception parfaitement équilibrée du rotor à 7 pales de couleur laiteuse est optimisée pour la dispersion de la lumière et le fonctionnement à haute pression tout en maintenant le faible niveau sonore sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur. Comparé aux ventilateurs de 120 mm, l'EK-Vardar S 140ER offre les mêmes performances à des régimes inférieurs, ce qui signifie qu'il peut offrir une expérience globalement plus silencieuse.



L'EK-AIO 280 D-RGB est conçu en Slovénie et fabriqué en Chine. Il est disponible en précommande sur la boutique en ligne EK.



