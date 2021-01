GALAX GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) PCB en photo, avec configuration massive de VRM.



GALAX se prépare à lancer sa carte graphique phare basée sur la gamme de GPU Ampere de NVIDIA, en particulier la variante GeForce RTX 3090. La société développe actuellement le GPU GeForce RTX 3090 édition Hall of Fame (HOF) qui est censé avoir un traitement HOF régulier. Cela signifie une esthétique blanche (PCB blanc plus solution de refroidissement blanche), un refroidisseur d'air massif à trois ventilateurs, et bien sûr, un PCB conçu pour l'overclocking extrême. Aujourd'hui, grâce aux sources de VideoCardz, nous avons le premier aperçu du PCB de la prochaine carte graphique GeForce RTX 3090 HOF edition de GALAX.











Doté d'une configuration VRM massive comprenant 26 phases, le GPU nage en phases VRM et c'est le plus grand nombre de phases VRM que nous ayons vu sur un GPU GeForce RTX 3090. Les images ne permettent pas de savoir exactement quelle proportion des 26 VRM va à Vcore (GPU), et quelle proportion à Vmem (mémoire). Pour alimenter la carte, il y a trois connecteurs d'alimentation à 8 broches.



Il est important de noter que ces spécifications ne sont pas finalisées, car il ne s'agit que d'un prototype. Néanmoins, la carte est fabriquée avec un overclocking extrême LN2 et va probablement être plus chère. Il existe des sondes d'événements pour mesurer la tension directement à partir de la carte, pour éviter d'avoir à le faire dans le logiciel. Les doigts NVLINK sont également présents, ce qui signifie que les configurations à double carte sont toujours une option avec ce GPU.



Le produit réel devrait arriver en février, selon la source, mais nous ne connaissons pas la date exacte ni le prix.



