COUGAR nous propose une nouvelle série d'alimentations : Les Séries VTK.



Cougar a annoncé la gamme VTK d'alimentations électriques grand public pour les PC de jeu. Disponibles dans des capacités de 400 W, 450 W, 500 W et 550 W, ces alimentations sont dotées d'un câblage fixe et s'adressent à ceux qui ont un budget serré. Toutes les bases sont couvertes, y compris un rail unique de +12 V, un rendement de 80 Plus Bronze, des condensateurs principaux japonais, un PFC jusqu'à 99%, des protections contre la sur/sous-tension, la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits, et un ventilateur de 120 mm optimisé pour le bruit.



















Les quatre modèles sont équipés d'un seul EPS à 4+4 broches. Les modèles 400 W et 450 W ont une puissance PCIe unique à 6+2 broches, tandis que les modèles 500 W et 550 W en ont deux. Vous disposez de cinq connecteurs d'alimentation SATA et d'un trio de Molex à 4 broches.



La société n'a pas révélé le prix, bien que les quatre modèles devraient être vendus bien en dessous de 80 Dollars.



TECHPOWERUP