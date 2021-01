TECHPOWERUP nous propose le test de la : HyperX Pulsefire Haste.



HyperX, fondée en 2002, est la division de Kingston spécialisée dans les équipements de jeu. La Pulsefire Haste est la première souris ultra-légère d'HyperX. Ne pesant que 57 g, la Pulsefire Haste, ambidextre et de taille moyenne, est l'une des souris de jeu les plus légères actuellement disponibles. Le capteur PAW3335 de PixArt, capable de supporter jusqu'à 16 000 CPI, remplit toutes les fonctions de suivi, et les boutons principaux sont équipés d'interrupteurs TTC Golden Micro Dustproof d'une capacité de 60 millions de clics. Les pieds en PTFE pur assurent une grande glisse, tandis que le câble tressé ultra-flexible assure une grande maniabilité. Afin de garder un poids réduit, l'éclairage RGB ne couvre que la molette de défilement, et la personnalisation est possible grâce à HyperX NGENUITY.







