ASUS nous propose un nouveau périphérique : La Webcam C3.















Profitez d'appels vidéo plus précis



Profitez d'un flux vidéo plus fluide et plus précis et d'un son plus clair grâce à la webcam ASUS. Offrant des vidéos FHD (1920 x 1080) nettes et détaillées dans un format grand écran, la webcam ASUS peut être connectée via USB et placée n'importe où sur votre bureau ou sur le dessus de votre moniteur. Un mécanisme de rotation de 360° assure la flexibilité pour n'importe quel angle de caméra, et un réseau intégré de microphones à formation de faisceau assure un son clair et fort.



Un streaming FHD net et fluide



Profitez d'appels et de flux vidéo 1080p haute résolution à une vitesse de 30 images par seconde.



Un champ de vision plus large



L'objectif grand angle permet de capturer davantage, ce qui rend la webcam ASUS parfaite pour les conférences, le télétravail ou les discussions avec deux ou plusieurs personnes assises côte à côte.



Microphone à formation de faisceau pour un son plus clair



La Webcam C3 d'ASUS est équipée de deux microphones intégrés avec une technologie de formation de faisceau pour filtrer les bruits ambiants tels que le ronflement du ventilateur, les clics du clavier, les sons du jeu et les voix autres que les vôtres - pour que vous soyez toujours fort et clair.



Clip réglable pour différents appareils



Le clip réglable en inclinaison à 90° s'adapte à divers écrans d'ordinateurs portables et de bureau, et il pivote à 360° pour des options de placement plus souples.



Compatibilité étendue



La Webcam C3 d'ASUS est compatible avec PC, Mac et Chrome OS. C'est la solution idéale pour les vidéoconférences, les appels vidéo ou l'apprentissage en ligne.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 99.95 euros.



ASUS