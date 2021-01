RAZER nous propose une nouvelle souris Gamers : La Naga X.



















CONÇUE POUR PRENDRE D’ASSAUT VOS ADVERSAIRES



Que vous soyez un tank, un guérisseur ou un DPS, soyez toujours prêt à prendre d’assaut vos adversaires avec la Razer Naga X, une souris de jeu ergonomique pour les MMO dotée de 16 boutons programmables. Équipez-vous de cette souris plus légère et armée des meilleures fonctionnalités pour prendre d’assaut vos adversaires.



16 BOUTONS PROGRAMMABLES



Agrandissez votre arsenal de commandes disponible au bout de vos doigts en configurant des raccourcis et des macros essentiels dans Razer Synapse 3, et utilisez sa fonctionnalité avancée Razer Hypershift pour doubler vos saisies grâce à un bouton de profil auxiliaire à activer en pressant une touche.



CONÇU POUR TOUS LES MMO



Écrasez vos adversaires et dominez vos combinaisons de pouvoir grâce à nos recommandations de configurations de boutons.



World Of Warcraft







Final Fantasy XIV







CONCEPTION ERGONOMIQUE AU POIDS INTERMÉDIAIRE DE 85 G



Avec un poids 40 % plus léger que celui de la Razer Naga Trinity, la forme ergonomique de la Razer Naga X facilite grandement chaque mouvement. Recommandée pour les joueurs aux mains de taille moyenne à grande, cette souris de jeux MMO est parfaite pour ceux qui emploient une prise en paume ou en pince.



SWITCHS OPTIQUES DE SOURIS RAZER DE 2E GÉNÉRATION



Amélioré grâce à un plus grand retour tactile, chaque clic, actionné par un faisceau lumineux infrarouge pour un temps de réponse inégalé de 0,2 ms, offre un toucher plus satisfaisant ainsi qu’un son agréable. Comme cette forme d’activation ne requiert plus de contact physique traditionnel, elle permet de supprimer le délai anti-rebond et ne déclenche plus de clics indésirables, pour un contrôle accru et une exécution sans faille.



CAPTEUR OPTIQUE AVANCÉ 5G RAZER



Conçu avec une précision de suivi de 99,4 %, le capteur de cette souris de jeu MMO vous offre un degré de précision avancé, étant donné qu’il peut être calibré via Razer Synapse en définissant un profil de surface de souris prédéfini ou personnalisé.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible le 05 février 2021.



Le prix sera de : 99.95 euros.



RAZER