Intel "Alder Lake-S" prévu pour septembre 2021.



2021 s'annonce comme une grande année pour Intel dans le domaine des ordinateurs de bureau de bricolage, la société se préparant à lancer non pas une, mais deux générations de processeurs de bureau. Après les avoir annoncés en janvier, les processeurs pour ordinateurs de bureau Rocket Lake-S de 11e génération dans le package LGA1200, seront mis sur le marché en mars, la société revendiquant le rétablissement de sa position de leader en matière de performances de jeu, loin de la série Ryzen 5000 d'AMD. Des sources indiquent à Uniko's Hardware que la société annoncera son successeur de 12e génération, le Core "Alder Lake-S" en septembre 2021.











"Alder Lake-S" sera le premier processeur pour ordinateur de bureau grand public d'Intel construit sur son nouveau procédé de fabrication de silicium SuperFin 10 nm. La puce devrait être un processeur "hybride", combinant un nombre égal de cœurs "Golden Cove" plus grands et de cœurs "Gracemont" plus petits, pour offrir une efficacité énergétique nettement améliorée. Intégrée dans le nouveau boîtier Socket LGA1700, la puce "Alder Lake-S" devrait offrir une connectivité SoC plus polyvalente que les puces LGA1200. Il annoncera également de nouvelles normes de plate-forme, telles que la mémoire DDR5 et peut-être même l'intégration de l'ATX12VO. Le processeur sera lancé en même temps que le nouveau jeu de puces Intel série 600. La réponse d'AMD devrait être la microarchitecture "Zen 4", un nouveau silicium construit sur le processus 5 nm, et le nouveau socket AM5 qui introduit la prise en charge de la mémoire DDR5.



VIDEOCARDZ