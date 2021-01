AMD préparerait le GPU du Navi 31 avec une double puce de 80 CU.



AMD est sur le point d'entrer dans le monde des chiplettes avec ses prochains GPU, tout comme elle l'a fait avec la génération des processeurs Zen. Après avoir lancé une gamme de Radeon RX 6000 basée sur les Navi 21 et 22, la société ne semble pas s'arrêter là. Pour rester compétitive, elle doit être dans un processus constant d'innovation et de développement, ce qui serait encore une fois le cas. Selon les rumeurs actuelles, AMD travaille sur une conception de GPU RDNA 3 basée sur des puces électroniques. La conception des puces est censée comporter deux matrices 80 Compute Unit (CU), comme celles que l'on trouve à l'intérieur de la carte graphique Radeon RX 6900 XT.







Avec deux matrices de 80 CU, le nombre total de core serait exactement de 10240 (deux fois 5120 sur la matrice Navi 21). Combiné à l'architecture RDNA 3, qui apporte un meilleur rendement par watt par rapport à la dernière génération d'uArch, le GPU du Navi 31 va devenir un monstre de calcul. On ne sait pas exactement ce que nous sommes censés obtenir de cette carte graphique, mais il se peut qu'elle arrive à la fin de cette année ou au début de l'année suivante 2022.



VIDEOCARDZ