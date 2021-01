addlink annonce le P20 Portable SSD avec USB 3.2.



addlink a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau SSD portable qui offre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 1 050 Mo/s et 1000 Mo/s via USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Le SSD portable P20 utilise une interface USB 3.2 Gen2 avec un connecteur USB de type C. La vitesse de lecture/écriture séquentielle maximale peut atteindre jusqu'à 1050/1000 Mo/s, ce qui est près de 10 fois plus rapide que le disque dur portable USB 3.2 Gen2 traditionnel. De plus, il est entièrement rétrocompatible avec l'interface USB 3.1/3.0/2.0/1.1.







A l'intérieur du P20 se trouve un addlink M.2 NVMe Gen3 x4 2280 TLC SSD. addlink utilise un flash TLC 3D mature et éprouvé dans le lecteur (comparé au QLC NAND utilisé dans les SSD portables d'autres marques) pour une meilleure endurance et performance afin d'aider à la manipulation de données plus lourdes. La puce du pont SSD USB vers M.2 est le dernier pont combo Realtek PCIe/SATA vers USB (Realtek RTL9210B). Elle peut à peine atteindre 10 Gbps.







Boîtier métallique élégant, durable et compact



Le P20 comprend des capacités supérieures de 512 Go, 1 TB et 2 TB avec un poids beaucoup plus léger (58 g) et des dimensions plus petites (10,2x3,3x1,1 cm)



Coque en aluminium et couvercle des ailettes de refroidissement pour la conception de la dissipation de la chaleur. Pour rester au frais pour un transfert de données fiable. Contrairement aux disques durs, le P20 SSD ne comporte aucune pièce mobile. Il résiste donc mieux aux chocs et aux vibrations et son fonctionnement est totalement silencieux.



L'étui inclus empêche non seulement le P20 de se rayer, mais il facilite également le rangement du disque et des câbles.



Il suffit de le brancher et de le faire fonctionner. Compatibilité universelle



Le P20 s'adapte à tous les PC USB, ordinateurs portables, tablettes et consoles de jeux. Il suffit de le brancher et de jouer. Fonctionne sans pilote sur Windows, Mac et Android OS.



Il est fourni avec deux câbles, un USB Type-C à USB Type-C (USB3.2 Gen2), et un USB Type-C à USB Type-A (USB3.2 Gen2). Avec les câbles inclus, le P20 est non seulement compatible avec la plupart des ordinateurs et portables, mais il peut également être utilisé avec la nouvelle génération d'interface USB 3.2 Gen2 à haut débit (10 Gbps).



TECHPOWERUP