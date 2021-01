RAIJINTEK nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Eleos RBW.



Raijintek a présenté aujourd'hui l'Eleos RBW, un refroidisseur de CPU d'entrée de gamme de type tour avec éclairage RGB adressable. Le refroidisseur est doté d'un dissipateur thermique conventionnel de type tour à ailettes en aluminium. Quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur sont en contact direct avec l'unité centrale à la base, transmettant la chaleur à travers une tour à ailettes en aluminium, qui est ventilée par un ventilateur de 92 mm. Le dissipateur à ailettes est doté d'une plaque supérieure en plastique avec un diffuseur LED RGB adressable, le ventilateur éclairé par ARGB émet un clignotement supplémentaire.



















Le ventilateur de 92 mm inclus comporte des roulements hydrauliques d'une durée de vie de 40 000 heures, tourne entre 800 et 2 000 tr/min, poussant jusqu'à 52 CFM de débit d'air, 1,9 mm H₂O de pression statique, avec un niveau sonore pouvant atteindre 22,95 dBA. Le refroidisseur mesure 140 mm x 96 mm x 75 mm (HxLxP), et pèse 580 g. Il est livré avec des clips de fixation, ce qui vous permet de le monter sur la prise AMD AM4 sans aucun outil. Les autres prises en charge sont LGA1200, LGA115x et LGA2066.



La société n'a pas révélé les prix.



