TECHPOWERUP nous propose le test du : NETGEAR Orbi LBR20 4G LTE WiFi Routeur.



Me voici donc, ayant quitté les États-Unis après avoir passé ce qui semble être une éternité à Taïwan avant de m'installer finalement dans ma nouvelle maison en Europe pour le moment. Il s'avère que les choses sont différentes ici ! La connectivité à l'internet à haut débit peut varier d'un pays à l'autre, mais elle est généralement bien supérieure à celle des États-Unis en termes d'options, de prix et de limites de bande passante.



Il reste cependant des problèmes de connectivité par fibre optique dans de nombreux endroits ; les options sont encore limitées en termes de vitesse et de stabilité, même pour une connexion câblée. L'autre amélioration concerne les réseaux mobiles, et lorsque j'ai commencé à examiner la question plus en détail, je me suis rendu compte que j'étais pour une fois dans une situation où le haut débit mobile pour la maison était une considération viable. NETGEAR a clairement pensé la même chose avec un portefeuille de produits de ce type disponibles pour le consommateur. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un autre de leurs routeurs WiFi Orbi, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un système WiFi et il permet également une connectivité LTE 4G.







Un routeur Orbi seul plutôt qu'un système de routeurs et d'unités satellites semble presque blasphématoire, mais il y a une bonne raison à cela. Le NETGEAR Orbi LBR20 est leur routeur phare actuel pour la connectivité mobile à haut débit, sans option 5G pour le moment. Les autres options proposées par la société sont des points d'accès mobiles, dont nous examinerons bientôt un séparément et en détail, et un routeur WiFi 6 LTE Nighthawk autonome qui a un débit inférieur à celui-ci. Le LBR20 conserve la possibilité de s'associer à des unités satellites (achetées séparément) pour étendre la couverture si nécessaire, mais cet examen porte sur l'unité individuelle, en commençant par un examen des spécifications dans le tableau ci-dessous.







TECHPOWERUP