GIGABYTE lance les cartes mères Z590 VISION conçues pour les créateurs.







GIGABYTE a annoncé aujourd'hui les nouvelles cartes mères de la série Z590 VISION pour les créateurs qui équipent les processeurs Intel Core de 11e génération avec les cartes mères Z590 VISION G, Z590 VISION D et Z590i VISION D. Les cartes mères sont dotées du design exclusif de VisionLINK et VisionLINK TB qui permet de les connecter à des écrans à stylet avec un seul câble USB de type C. Dotées d'une conception optimisée en matière d'alimentation, d'une conception thermique, d'une connectivité supérieure et de composants de haute qualité, les cartes mères de la série GIGABYTE Z590 VISION constituent une plate-forme remarquable pour les créateurs.



VisionLINK



La technologie VisionLINK permet la transmission de données et de vidéos grâce à l'interface USB de type C et fournit une puissance allant jusqu'à 60 W. La technologie VisionLINK permet aux créateurs non seulement d'éviter l'encombrement des câbles, mais aussi de bénéficier à la fois des données, de la vidéo et de la recharge électrique. Un câble USB de type C connecté, l'espace de travail devient propre et ordonné. VisionLINK TB est une version avancée de la technologie VisionLINK. Elle est basée sur Thunderbolt™ 4 offre des vitesses de 40Gb/s en bande passante élevée, le transfert de données, un signal vidéo, une recharge électrique de 60W, et une fonction de connexion en guirlande pour supporter la connexion de 10 appareils maximum.



Cartes mères GIGABYTE Z590 de la série VISION



Les cartes mères de la série Z590 VISION conservent le style blanc de la VISION avec un design matériel exclusif pour offrir aux créateurs une meilleure efficacité de travail. Les cartes mères de la série Z590 VISION sont dotées d'une alimentation directe jusqu'à 12 phases, associée à un DrMOS très résistant pour une meilleure alimentation. Des connecteurs à broches d'alimentation solides assurent également une alimentation stable. Le nouveau design du réseau d'ailettes, du caloduc à contact direct, des grands dissipateurs de chaleur et du Smart Fan 6 permettent aux cartes mères GIGABYTE Z590 VISION d'être à la fois élégantes et efficaces sur le plan thermique.



Support de configuration à haute vitesse



Les circuits de mémoire des cartes mères GIGABYTE Z590 VISION sont intégrés dans les couches de terre du PCB, tandis que la couche métallique extérieure du PCB réduit les interférences électromagnétiques, de sorte que ceux qui utilisent une configuration à deux canaux peuvent bénéficier d'une augmentation des performances de la RAM overclockée stable et à grande vitesse au-dessus de XMP 4800MHz. Les cartes mères GIGABYTE Z590 VISION utilisent des circuits imprimés de classe PCIe 4.0, des emplacements PCIe, des emplacements M.2 et des contrôleurs pour une qualité de bande passante optimale. Les cartes mères Z590 VISION sélectionnées sont équipées de trois slots PCIe 4.0 M.2 dont la disposition des traces provient directement du CPU pour le SSD NVMe M.2 et offre une vitesse de lecture séquentielle extrême de plus de 20000 Mo/s en mode RAID 0 de Windows.



Connectivité à haut débit



Les cartes mères GIGABYTE Z590 VISION adoptent également une robuste extension pour les créateurs de contenu avec la Thunderbolt 4 intégrée, la SuperSpeed USB3.2 Gen2x2, l'Ethernet Intel 2.5G et l'interface d'extension de sortie audio haute fidélité. La gamme comprend également un adaptateur réseau Intel WiFi 6 802.11ax pour fournir un réseau sans fil de niveau Gigabit, et couplé à une antenne intelligente Wi-Fi à gain élevé pour offrir une vitesse de transmission allant jusqu'à 2,4 Gbps, ce qui permet de diffuser des vidéos en continu plus fluides, de réduire le nombre de connexions interrompues et d'améliorer la stabilité.



Audio haute fidélité pour les créateurs



Les cartes mères de la série GIGABYTE Z590 VISION sont équipées du moteur audio à haut SNR ALC4080 et des condensateurs audio de qualité studio WIMA FKP2 pour fournir un son de qualité studio. Le design exclusif de GIGABYTE avec la technologie DTS:X Ultra offre un son haute fidélité pour une expérience sonore des plus immersives, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Du montage vidéo à l'écoute de la musique, la qualité audio est indispensable.



GIGABYTE Z590 VISION G







- Puissant support des performances des processeurs Intel Core™ series de 11e et 10e génération,

- Mémoire DDR4 non tamponnée à deux canaux non CEC, 4 DIMM,

- Aller plus loin sans plus de câbles grâce à la conception des E/S de VisionLINK,

- Prise en charge des réseaux à haut débit et à faible latence par le réseau local Intel 2,5GbE,

- Connectivité complète grâce aux connecteurs USB3.2 Gen 2x2 Type-C avant et arrière,

- Conception matérielle PCIe 4.0 et capacité maximale de mémoire jusqu'à 128 Go pour permettre une charge de travail en temps réel,

- 4 connecteurs Ultra-Fast NVMe PCIe x4 M.2 avec des protections thermiques uniques,

- Conception de solutions de refroidissement efficaces pour une meilleure dissipation thermique,

- Smart Fan 6 est doté d'un ventilateur hybride et de nombreux capteurs de température pour la configuration du mode de fonctionnement du ventilateur,

- Q-Flash Plus met à jour le BIOS sans installer le processeur, la mémoire et la carte graphique.



GIGABYTE Z590 VISION D







- Puissant support des performances des processeurs Intel Core Series de 11e et 10e génération,

- Mémoire DDR4 non tamponnée à deux canaux non CEC, 4 DIMM,

- Aller plus loin sans plus de câbles grâce à la conception des E/S de VisionLINK TB,

- La connectivité illimitée par Thunderbolt 4,

- Prise en charge des réseaux à haut débit et à faible latence par un double réseau local Intel 2,5GbE,

- Intel Wi-Fi 6 2x2 802.11ax avec un tout nouveau support d'antenne pour un meilleur signal,

- SuperSpeed USB 3.2 Gen2x2 Type-C Header,

- Triple connecteurs NVMe PCIe x4 M.2 ultra-rapides avec protections thermiques uniques,

- Conception de solutions de refroidissement complètes pour une meilleure dissipation thermique,

- Smart Fan 6 est doté d'un ventilateur hybride et de nombreux capteurs de température pour la configuration du mode de fonctionnement du ventilateur,

- Q-Flash Plus met à jour le BIOS sans installer le processeur, la mémoire et la carte graphique.



GIGABYTE Z590i VISION D







- Puissant support des performances des processeurs Intel Core Series de 11e et 10e génération,

- Mémoire DDR4 non tamponnée à deux canaux non CEC, 2 DIMM,

- La connectivité sans limite d'Intel Thunderbolt 4,

- Prise en charge des réseaux à haut débit et à faible latence par le réseau local Intel 2,5GbE,

- Intel Wi-Fi 6 2x2 802.11ax avec un tout nouveau support d'antenne pour un meilleur signal,

- Deux connecteurs NVMe PCIe x4 M.2 ultra-rapides avec protections thermiques uniques,

- Conception de solutions de refroidissement complètes pour une meilleure dissipation thermique,

- Smart Fan 6 est doté d'un ventilateur hybride et de nombreux capteurs de température pour la configuration du mode de fonctionnement du ventilateur,

- Q-Flash Plus met à jour le BIOS sans installer le processeur, la mémoire et la carte graphique.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens de la page du produit ci-dessous :



- GIGABYTE Z590 VISION G : Cliquez ICI,

- GIGABYTE Z590 VISION D : Cliquez ICI.

- GIGABYTE Z590i VISION D : Cliquez ICI.



