COUGAR présente le casque de jeu Phontum Pro Prix.



COUGAR Gaming présente le Phontum Pro Prix, un casque de jeu haut de gamme doté de fonctions orientées vers le jeu, notamment un son surround virtuel 7.1, des haut-parleurs de 53 mm, une technologie d'annulation du bruit ambiant, un éclairage RGB et une réduction de la diaphonie. Le Phontum Pro Prix de COUGAR offre une qualité audio supérieure avec une transmission USB native. Il utilise les tout derniers écouteurs de COUGAR qui sont équipés d'un gel réfrigérant confortable et d'un tissu respirant pour le contrôle de la température afin d'assurer le confort des longues sessions de jeu.







7.1 Son surround virtuel



Profitez d'une expérience à 360° grâce au son surround virtuel 7.1 de haute qualité de Phontum Pro Prix.



Ecouteurs avancés avec gel refroidissant



Le Phontum Pro Prix utilise une couche de tissu respirant, de mousse à mémoire, de gel réfrigérant et de cuir souple pour offrir aux joueurs le plus grand confort pour les longues sessions de jeu.



Réduction de la diaphonie



Le Phontum Pro Prix est équipé de cordons haute fidélité avec un blindage et une isolation bien conçus et des paramètres précis pour réduire le signal de diaphonie.



Une qualité sonore impressionnante



Le Phontum Pro Prix est équipé de haut-parleurs de 53 mm avec diaphragmes en graphène pour fournir un son de qualité sans distorsion.



Microphone cardioïde de 9,7 mm



Le microphone cardioïde 9,7 mm premium de Phontum Pro Prix transmet votre voix clairement à vos amis et à vos coéquipiers, garantissant une expérience de chat en ligne (dans le jeu et hors jeu) optimale.



Technologie de suppression du bruit ambiant (ENC)



Le prix Phontum Pro utilise un capteur ENC pour capturer des signaux indépendants et ensuite distinguer la voix de la cible et les bruits ambiants dynamiques par un algorithme pour annuler encore les bruits environnementaux afin d'offrir une communication plus claire.



Éclairage RGB personnalisable



Le Prix COUGAR Phontum Pro illumine ses écouteurs avec des couleurs RVB dynamiques qui peuvent être personnalisées à l'aide d'un logiciel. Le logiciel donne également accès à un puissant égaliseur pour régler le son.



Transmission numérique



Le casque est livré avec un connecteur USB-A natif qui vous permettra de l'utiliser avec des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et le système PS5.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



