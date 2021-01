Philips lance le moniteur 288E2UAE.



Philips a annoncé aujourd'hui, par l'intermédiaire de son distributeur MMD, le moniteur 288E2UAE, un moniteur 4K économique d'une diagonale de 28 pouces. Le moniteur dispose d'un affichage 8 bits natif (10 bits FRC) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminance de 300 cd/m² et un contraste statique de 1000:1 pour sa résolution 4K. Le temps de réponse de 4 ms ne lui vaudra pas d'éloges, mais c'est normal sur un moniteur de résolution 4K qui devrait se vendre environ 300 dollars. La couverture sRGB de 119 % et NTSC de 106,9 % est supérieure à celle des moniteurs classiques pour la reproduction des couleurs, mais ne sera probablement pas suffisante pour les créateurs de contenu - malgré la précision des couleurs du moniteur, qui est de DeltaE < 2.











Au niveau des entrées/sorties, le Philips 288E2UAE offre un hub USB 3.2 5x, configuré avec 1x port amont et 4x port aval, 1x HDMI et 1x DisplayPort, ainsi qu'une sortie audio 3,5 mm et 2x haut-parleurs intégrés de 3 W. L'écran est en outre doté d'un revêtement anti-reflets et des technologies EasyRead, Flicker-free et LowBlue basées sur le micrologiciel.



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 300 Dollars.



TECHPOWERUP