Hitman III : Les graphiques pour PC font l'objet d'un examen de référence.



Hitman est de retour et s'est dirigé vers le PC. Avec des graphismes améliorés et des décors entièrement nouveaux, nous allons examiner les performances graphiques du jeu sur PC à la manière d'un gamer. Nous testerons le jeu sur la plate-forme PC en fonction des performances des cartes graphiques avec les dernières cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce. De nombreuses cartes graphiques sont en cours de test et d'évaluation. Nous testerons le jeu sur la plate-forme PC par rapport aux performances des cartes graphiques avec les dernières cartes graphiques AMD Radeon et NVIDIA GeForce.



Vous parcourrez à nouveau le monde en tant qu'Agent 47 à la recherche de cibles, et chaque niveau nous fournira un large éventail d'options pour les éliminer. Nous avons hâte de découvrir de nouveaux gadgets, de nouvelles armes, de nouvelles tenues et bien d'autres choses encore. Hitman 3 est annoncé comme "la conclusion dramatique de la trilogie World of Assassination, vous remettant dans la peau (et le costume élégant) de l'Agent 47, un assassin professionnel impitoyable qui accomplira les missions les plus importantes de sa carrière. L'enjeu est de taille et, au bout du compte, l'agent 47 et le monde qui l'entoure ne seront plus jamais les mêmes. Basé sur une nouvelle technique de rendu du Glacier Engine (utilisé dans les derniers jeux de la franchise Hitman), capable de mettre plus de 300 PNJ dans une seule zone.







Les optimisations du jeu comprennent l'amélioration de HITMAN 3 pour les joueurs PC avec plus de 8 processeurs de base ; par exemple, vous pourrez repérer plus de foules à Dubaï ou faire l'expérience d'une destructibilité plus complexe dans Dartmoor. Le jeu comprend également une fonction d'ombrage à taux variable (VRS), une technique qui donne la priorité aux ressources GPU là où elles ont le plus d'impact.



Selon le développeur, les joueurs auront besoin au minimum d'un CPU Intel Core i5-2500K ou d'un CPU AMD Phenom II X4 940 avec 8 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou Radeon HD 7870. IO Interactive recommande d'utiliser un processeur Intel Core i7 4790 avec 16 Go de RAM. L'équipe recommande également un GPU Nvidia GeForce GTX 1070 ou un GPU AMD Radeon RX Vega 56. Il convient également de noter que le jeu utilisera l'API DX12. De plus, il nécessitera 80 Go d'espace disque disponible. Le ray tracing sera mis en œuvre après le lancement du jeu, plus tard en 2021.



Plusieurs cartes graphiques sont en cours de test et d'évaluation. Vous aurez besoin d'un PC raisonnablement moderne avec au moins une carte graphique grand public pour faire fonctionner le jeu. Cet article couvrira les benchmarks au sens de fréquences d'images moyennes ; nous examinerons toutes les résolutions populaires, en passant par le Full HD (1920x1080), le WQHD (2560x1440) et, bien sûr, l'Ultra HD. UHDTV (3840x2160) pixels, qui sont quatre fois plus nombreux que 1920x1080.



Nous testons avec le jeu basé sur le pilote AMD Radeon optimisé et disponible (téléchargement) et Nvidia, leur pilote GeForce WHQL (téléchargement). Nous testerons le jeu sur la plate-forme PC par rapport aux performances des cartes graphiques avec les pilotes de cartes graphiques AMD/NVIDIA. Avec ce titre, nous allons également nous diriger vers une nouvelle plate-forme de test, basée sur AMD Ryzen 9 5950X, actuellement le processeur de jeu le plus rapide que vous puissiez vous procurer. Hitman 3 arrive sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, et PS5 le 20 janvier 2021. Il sera disponible en exclusivité dans le magasin Epic Games pendant une période d'un an.



