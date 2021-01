TECHPOWERUP nous propose le test du : Creative SXFI Gamer.



Récemment, nous avons passé en revue le Creative SXFI Air, le casque Bluetooth et USB de Creative à 99 Dollars, doté de la technologie audio holographique Super X-Fi intégrée et d'une foule d'autres caractéristiques intéressantes. Le casque SXFI Air est beaucoup de choses, mais pas un casque de jeu sérieux. C'est exactement là qu'intervient le Creative SXFI Gamer à 130 euros. Offrant une connectivité USB-C, USB Type-A et analogique 3,5 mm, ainsi que le remarquable microphone CommanderMic, le SXFI Gamer est actuellement l'un des casques de jeu USB les plus intéressants du marché.







Nous avons déjà largement couvert la technologie Super X-Fi dans la revue SXFI Air mentionnée ci-dessus, après notre session pratique au CES, ainsi que dans nos revues Creative Sound Blaster X3 et Creative SXFI Amp. Il s'agit essentiellement d'une combinaison de matériel (le DSP Super X-Fi ULTRA intégré) et de logiciel (application mobile de cartographie tête/oreille) qui fonctionnent ensemble pour créer une expérience d'écoute à plusieurs haut-parleurs. Bien que tous les utilisateurs ne l'apprécient pas de la même façon, il s'agit sans aucun doute de l'un des systèmes de son surround virtuel les plus avancés disponibles aujourd'hui. Sur le casque Creative SXFI Gamer, il est complété par un mode de combat supplémentaire spécialement conçu pour les tireurs à la première personne.



Voici la fiche technique :



- Pilotes dynamiques de 50 mm (aimant au néodyme),

- Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- USB-C câblé, USB Type-A et connectivité analogique 3,5 mm,

- Conception fermée, supra-auriculaire,

- Microphone détachable CommanderMic,

- Technologie du son holographique Super X-Fi,

- Système d'éclairage RGB,

- Coussinets d'oreille amovibles,

- Bouton de volume intégré/bouton de mise en sourdine du microphone/basculement Super X-Fi/basculement RGB,

- 1,85 m de câble USB-C tressé en Kevlar (détachable),

- Câble audio tressé de 1,6 m et de 3,5 mm (détachable),

- Poids : 349 g.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP