MSI nous propose une nouvelle carte mère : La B550M PRO.



Les cartes mères MSI de la série PRO aident les professionnels à améliorer leur productivité et leur efficacité grâce à des fonctionnalités intelligentes qui pourront les accompagner dans toutes leurs tâches. Leur composition est également à la hauteur des attentes les plus exigeantes et la qualité des composants utilisés est telle que ces cartes mères garantissent une durée de vie prolongée et des besoins de dépannages moindres.



















M.2 SHIELD FROZR



Le meilleur des SSD souffrira automatiquement de pertes de performances s'il est mal refroidi. Pour éviter ce problème, MSI a doté le dissipateur de cette carte mère de slots spéciaux appelés M.2 Shield Frozr permettant de protéger efficacement le SSD contre la surchauffe grâce à leur bande adhésive thermo conductrice.



CONTRÔLE DES VENTILATEURS



La fonction Total Fan Control vous permet de prendre le contrôle de vos ventilateurs et de surveiller les fonctions basiques du système par l'intermédiaire d'une interface intuitive. Vous pourrez aussi régler quatre profils de température pour le processeur et la carte mère. Ces profils contrôleront la vitesse des ventilateurs en conséquence.



OPTIMISÉE POUR LE WATERCOOLING



Cette carte mère est pensée pour supporter les solutions de watercooling les plus populaires. Un connecteur pour pompe tout-en-un et supportant une alimentation allant jusqu'à 3 ampères vous donne un contrôle total sur la vitesse de la pompe et donc sur l'efficacité du watercooling. Une "keep-out-zone" est clairement délimitée pour vous simplifier l'installation de la pompe.



COMPATIBILITÉ AVEC LES FUTURES NORMES DE STOCKAGE



Les cartes mères MSI Pro supportent toutes les normes de stockage de dernière génération. Elles vous permettent ainsi de connecter des périphériques de stockage ultrarapides. Vos logiciels se lancent plus rapidement et vos données se chargent en un clin d’œil pour une expérience de travail plus agréable.



M.2 LIGHTNING GEN4



Les cartes mères B550 proposent la norme M.2 LIGHTNING GEN 4 qui n'est autre que la solution de stockage la plus rapide actuellement proposée, avec un taux de transfert pouvant atteindre 64 Gb/s.



PORT USB TYPE C À L'AVANT



Cette carte mère MSI PRO vous permet de placer un port USB type C sur la partie avant du boîtier afin de faciliter la connexion de vos périphériques USB compatibles. Pour une meilleure expérience, pensez à vous renseigner sur les boîtiers MSI.



MYSTIC LIGHT EXTENSION



Ajoutez de la couleur dans votre PC. Mystic Light Extension vous permet de contrôler le rétroéclairage des rubans de LED et des périphériques compatibles sans avoir à utiliser de télécommande externe.



CIRCUIT EN CUIVRE DE 2 ONCES



Le circuit imprimé en cuivre de 2 onces contribue à augmenter la conductivité, améliorer la dissipation de chaleur et assurer des performances plus fiables, spécialement pendant l'overclocking.



UN GRAND PAS EN AVANT EN TERMES DE PERFORMANCES



Le MSI OC LAB ne se concentre pas seulement sur les performances de l'overclocking. Les performances mémoire sont également prises au sérieux et l'outil A-XMP est ainsi présent pour en améliorer les performances et l'efficacité.



TECHNOLOGIE CORE BOOST



La technologie Core Boost de MSI est une technologie avancée dédiée à l'alimentation du processeur. Elle fonctionne avec des composants électroniques positionnés sur un circuit optimal qui assure une grande efficacité et une excellente précision de l'alimentation du processeur.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle sera disponible le 05 février 2021.



Le prix sera de : 115.90 euros.



