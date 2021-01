AORUS nous propose un nouvel écran : Le 27" LED - FI27Q-X.



















10 bits avec 100% AdobeRGB

SENTIR LES VRAIES COULEURS



L'affichage 10 bits (8 bits+FRC) avec 100% de l'espace couleur AdobeRGB, offrant une plus grande variété de graduations de couleurs et une plus grande précision !



IPS SPLENDIDE COULEUR EN 0.3MS MPRT

La beauté et la bête qui sommeille en nous



Le panneau IPS Super Speed offre des couleurs splendides tandis que les cristaux Super Speed réduisent le temps de réponse à 0,3 ms. Super réactif dans un affichage glamour, que demander de plus ?



HAUT DÉBIT 3

Réjouissez-vous QHD, 240HZ, DisplayHDR, 8BITS COLOR AT SAME TIME !



La prise en charge du DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) offre une bande passante allant jusqu'à 32,4 Gbit/s, offrant ainsi des performances optimales ! Les joueurs peuvent enfin profiter du QHD, du 240Hz, du HDR et de la couleur 8 bits en même temps !



COMPATIBLE AVEC G-SYNC

AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE DE JEU



Validé par la technologie NVIDIA G-SYNC pour vous offrir une expérience de jeu fluide à taux de rafraîchissement variable (VRR) qui élimine les déchirures, les bégaiements, les scintillements ou autres artefacts pour vous assurer l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin !



CONCEPT DE CONCEPTION

MONDE NUMÉRIQUE



Dans la dimension AORUS, tout est construit numériquement. L'éclairage et les motifs sont représentés sur les produits avec un style efficace et fluide. Bienvenue à l'ère du code numérique.



Annulation active du bruit 2.0

AORUS DESIGN UNIQUE IC



Grâce à la conception exclusive de leur circuit intégré, les moniteurs AORUS offrent une qualité de lecture avec un rapport signal/bruit allant jusqu'à 120 dB et prennent en charge des casques d'écoute de 600 ohms, offrant ainsi le plus haut niveau d'expérience audio sur moniteur de l'industrie !



RGB FUSION 2.0

CRÉEZ VOTRE PROPRE AMBIANCE DE JEU AVEC RGB FUSION 2.0



Le moniteur de jeu AORUS utilise les systèmes de LED les plus avancés, combinés à la puissance de RGB Fusion, vous aurez le système le plus cool que tout le monde puisse envier. Grâce à l'application RGB Fusion, vous pouvez créer une ambiance de jeu unique en son genre !



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 879.95 euros.



AORUS-GIGABYTE