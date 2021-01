AEROCOOL nous propose de la pâte thermique : La COG 4G.



Pâte thermique haute performance spécialement conçue pour l'overclocking ou les PC de jeu. Livrée avec une pâte thermique de 4g facile à appliquer et remplissant parfaitement l'espace entre votre glacière et votre CPU. La nanotechnologie présente dans la pâte améliore la conduction de la chaleur via ses micro-molécules. Fabriquée à partir de matériaux non conducteurs d'électricité, cette pâte thermique est totalement sûre à utiliser. Elle est livrée avec un écarteur pour une application rapide et facile.











Principale Caractéristique :



- Sac de rangement refermable pour une utilisation et un stockage pratiques,

- Très résistant pour une utilisation de longue durée (jusqu'à 8 ans),

- La viscosité élevée permet une application facile,

- Les nanotechnologies améliorent la conduction de la chaleur,

- Les matériaux non conducteurs d'électricité garantissent une utilisation sûre,

- Point d'évaporation bas et tolérance aux températures élevées,

- L'écarteur permet une application rapide et facile,

- Livré avec 4 grammes de pâte thermique.



TRÈS EFFICACE



Cog est une pâte thermique à haute performance. Elle améliore l'efficacité de la conduction thermique, ce qui vous permet de jouer pendant des heures sans vous soucier de la surchauffe de votre processeur.



FACILE À APPLIQUER



Grâce à sa viscosité, la pâte thermique Cog est facile à appliquer et permet un remplissage parfait entre votre refroidisseur et le CPU. Son point d'évaporation bas et sa tolérance aux températures élevées permettent à cette pâte de durer toute une vie.



EN TOUTE SÉCURITÉ



Fabriqué avec un matériau non conducteur d'électricité. La pâte thermique est totalement sûre et la nanotechnologie qu'elle contient améliore la conduction de la chaleur via ses micro-molécules.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 9.90 euros.



AEROCOOL