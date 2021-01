MSI nous propose un nouveau PC portable : Le Prestige 14 A10SC-244FR Rose.



Le notebook parfait pour les créateurs exigeants



Avec sa série de notebooks Prestige, MSI répond aux utilisateurs en quête de liberté, souhaitant pouvoir travailler au gré de leurs déplacements. En plus d'être des machines conçues avec soin et au look élégant, ces notebooks sont capables de performances extrêmement élevées. Fins, légers et puissants, les notebooks Prestige vous donnent du style tout en améliorant votre productivité, où que vous irez.



















Mettez un peu de couleur dans votre vie



Envie d'originalité et de couleur ? Le Prestige 14 Pink vient bousculer les habitudes avec sa couleur rose éclatante. Son design raffiné et contemporain arbore des lignes coupées nettes telles les arêtes d'un diamant et la texture du châssis parfaitement lisse et brillante a été obtenue par méthode de sablage.



Libérez-vous de toutes les limites



Les nouveaux notebooks de série Prestige intègrent les derniers processeurs Intel Core i7 de 10 ème génération, connus sous l'appellation Comet Lake, qui sont pensés pour intégrer des notebooks au châssis compact et qui leur assurent des performances impressionnantes. Ces processeurs à 6 cœurs accélèrent les logiciels de création pour vous permettre de travailler plus rapidement où que vous soyez.



PLUS DE CRÉATION, MOINS D'ATTENTE



Les GPU GeForce accélèrent de manière considérable les performances de vos applications de création. La puissance du GPU dédié permet d'augmenter la vitesse de traitement des logiciels de création que vous utilisez quotidiennement. Ajoutez à cela les pilotes NVIDIA Creator Ready et vous disposerez des meilleures performances et de la meilleure stabilité pour travailler sans problèmes. Soyez-en sûrs, nous nous occupons de tout pour que vous puissiez créer comme vous le voulez.



Une expérience visuelle à couper le souffle (selon le modèle)



La qualité d'image est importante, notamment pour les créateurs de contenu. MSI propose ici l'écran True Pixel qui vous garantit un affichage des plus réalistes. Pour arriver à ce résultat, MSI a concentré ses efforts sur 5 fonctionnalités cruciales : la résolution 4K, le profil Adobe RGB, le Delta E<2, la technologie True Color et la certification CalMAN. Toutes ces fonctionnalités sont des outils nécessaires pour le travail de création, le design et l'édition de photos et vidéos.



Un design intelligent et pratique



La série Prestige de MSI propose des notebooks au châssis ultrafin et ultraléger et pourront vous suivre partout où vous irez. Les bordures ultrafines permettent quant à elles une immersion accrue grâce à un rapport corps/écran de pas moins de 90%. Enfin, ses charnières peuvent s'ouvrir à 180° et vous aident, par exemple, à facilement partager votre travail avec les personnes qui vous entourent.



La mobilité sans compromis



Conçue pour les créateurs qui ne s'arrêtent jamais, cette collection permet de maintenir l'esprit créatif grâce à une batterie longue durée. Quel que soit l'endroit, qu'il s'agisse d'un café ou d'un long vol outre-mer, ce portable répondra à tous vos besoins, où qu'ils se présentent. La série Prestige est dotée de la connectivité sans fil la plus récente, qui garantit les vitesses de réseau les plus rapides pour les transferts de fichiers volumineux ou les conférences téléphoniques.



Conçu pour vous



Pour offrir une superbe expérience de frappe, la série Prestige est dotée d'une charnière spéciale à 5 degrés, capable d'incliner automatiquement le clavier selon le meilleur angle de frappe. La course optimisée des touches de 1,5 mm rend la frappe plus confortable et plus précise.



Des données en sécurité



Nous savons que, pour les créateurs mobiles, la simplicité mais également la sécurité sont des aspects très importants. Avec Windows Hello, vous pourrez vous connecter facilement et rapidement, soit par reconnaissance faciale, soit via vos empreintes digitales. Ces deux moyens de connexion sont 3 fois plus rapides qu'avec un mot de passe et surtout beaucoup plus sûrs. Le support du standard d'authentification FIDO 2 vous donne également la possibilité de vous connecter sans mot de passe aux services internets compatibles.



Creator Center



Le Creator Center optimise l’utilisation de votre ordinateur en vous permettant de retrouver un grand nombre de vos logiciels de création à un même endroit et de garder un œil sur leurs paramètres.



MOBILITÉ ET ROBUSTESSE



Pour vous assurer le meilleur, ce notebook respecte la norme MIL-STD 810G, ce qui signifie qu'il a passé différents tests ayant prouvé sa robustesse et sa durée de vie.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 599.90 euros.



MSI