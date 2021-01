DeepCool ajoute une nouvelle révision L vers la gamme GAM MAXX L360 A-RGB LCS.



Deepcool Industries a commencé à vendre deux produits, dont le refroidisseur d'eau tout-en-un "GAMMAXX L360 A-RGB" qui utilise un radiateur de conception nouvelle.



Deepcool lance un nouveau modèle de refroidisseur d'eau tout-en-un. La gamme comprend le "GAMMAXX L360 A-RGB" équipé d'un radiateur de 360 mm et le modèle de radiateur de 240 mm "GAMMAXX L240 A-RGB".















Tous deux sont équipés de LED RGB adressables intégrées dans la tête du ventilateur de refroidissement et du bloc d'eau. Le radiateur est équipé d'une "technologie anti-fuite" qui ajuste automatiquement la pression du liquide de refroidissement pour éviter les fuites. De plus, le radiateur intègre un nouveau "micro-canal à eau en forme de E", qui améliore l'efficacité de la circulation et de la conduction de la chaleur.



Le ventilateur de refroidissement qui utilise Hydro Bearing a une vitesse de rotation de 500 à 1800 tr/min ± 10%, un volume d'air maximum de 69,34 CFM, une pression statique maximum de 2,42 mmAq et un niveau sonore de 30 dB ou moins. La vitesse de rotation maximale de la pompe est de 2 550 tr/min ± 10 % (modèle 360 mm) et le niveau sonore est de 17,8 dB. Les dimensions extérieures et le poids du radiateur sont de 402 mm de largeur, 120 mm de profondeur, 27 mm de hauteur et 1 696 g pour le modèle de 360 mm. Le modèle 240 mm a une largeur de 282 mm, une profondeur de 120 mm, une hauteur de 27 mm et pèse 1330 g.



Ils sont compatibles avec les sockets suivants :



- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2 +/AM2/FM2 +/FM2/FM1.

- INTEL : LGA 2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155/1366.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D